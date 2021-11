Los secretos de Cantora continúan saliendo a la luz. Esta vez, de la boca del periodista Antonio Rossi, quien ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa' un machista capítulo que Isa Pantoja vivió en un centro de salud al que acudió "obligada" por su hermano. Al parecer, Kiko Rivera quiso saber si la menor de la familia había perdido la virginidad y, para conocer esto, la llevó a un centro médico para que la sometieran a una exploración.

Kiko Rivera junto a su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Isa

"El 3 de julio de 2021, sobre las 13:30h, Kiko Rivera, acompañado de su entonces novia, obliga a Isa, que tiene 16 años, a acudir a un centro de salud. Quiere saber si su hermana ha perdido la virginidad o no y si ha mantenido relaciones sexuales", desveló el periodista Rossi ante la mirada atónita de Joaquín Prat que no dudó en exclamar: "Pero bueno, hemos perdido la cabeza, ¿se puede ser más machista?".

Pero la historia no terminó ahí, pues seguía contando que la enfermera se negó a hacerle una exploración a Chabelita ya que, en ese momento, la que fue concursante de 'Gran Hermano VIP' tenía 16 años y la sanitaria explicaba que la ley no permite que se hagan exploraciones a una paciente sin su permiso. Esto último no sentó nada bien a Rivera, quien protagonizó un espectáculo en pleno centro de salud. "Él montó en cólera y le echó en cara que la ley decía muchas cosas y que luego no se cumplían. De hecho, quedó constancia de la actitud de Kiko en ese momento en el centro de salud", confesó Rossi.

"Lleva humillándola toda la vida"

Estas declaraciones de Rossi se producen después de que Dulce, la que fue la niñera de Isa Pantoja, hablara en Lecturas acerca de lo que había sufrido la pequeña de la familia en Cantora. Tal y como dijo la antigua mujer de confianza de la tonadillera, Kiko Rivera "llevaba humillando a Chabelita toda la vida" e incluso había demostrado "que no la quería como hermana".