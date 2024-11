Isa Pantoja, rota al contar en '¡De viernes!' sus terribles recuerdos de Cantora: "Te voy a devolver a Perú"

Por Pablo Fernández Pérez |

Han sido muchas las veces en las que los programas de televisión han hablado y comentado, junto con personas cercanas al entorno de su familia, los abusos que Isa Pantoja recibió por parte de su entorno familiar. A los diferentes formatos habían acudido, desde la cuidadora de la niña, hasta María del Monte o Carmen Lomana, pero nunca la propia hija de la tonadillera se había sentado a hablar largo y tendido sobre ello, hasta este 22 de noviembre, cuando se sentó en '¡De viernes!'.

Santi Acosta arropa a Isa Patoja en '¡De viernes!'

para narrar dos de las experiencias horribles que vivió en la finca de Cantora, comenzando por, que relató entre lágrimas: "Creo que es mi hermano el que llama a mi madre y le cuenta que este chico y yo hemos estado en su casa sin su autorización (...)(...) el cabreo realmente de ella era por un teléfono, teléfono que yo tenía metido en unas botas de pelo para que no lo encontraran.".

"Empezó a zarandearme y, entonces, como vio que yo le iba a dar el teléfono, pidió a una amiga que estaba allí: '¡Dame las tijeras de la cocina!' (...) me arrinconó, me cogió por la cara y empezamos a forcejear (...) al final decidí parar para que no pasara nada y me cortó el pelo (...) me dijo: 'Te voy a devolver a Perú'", revelaba la hija de la tonadillera. "Entonces yo me fui corriendo para mi habitación y me encerré en el cuarto de baño (...) Mi madre me dijo que iba a llamar a mi hermano. Yo estuve en ese cuarto de baño unos 50 minutos", recordó la joven Pantoja, ante el horror de los colaboradores del programa allí presentes, entre ellos Terelu Campos.

Isa Pantoja procedió a contar la vivencia de la manguera, en la que también estaba implicado su hermano, Kiko Rivera, al igual que su madre, después de que descubrieran que había perdido la virginidad con su novio de entonces, a los 16 años: "Cuando él llega, abre y me da una bofetada (...) yo bajo corriendo por las escaleras (...) Rápidamente abro la puerta de Cantora y salgo al porche, desesperada (...) Me daba miedo porque, si se lo contaba a alguien, no me iban a creer (...) Me doy la vuelta y estaban allí mi madre y mi hermano".

"Mi hermano me dice que me quite la ropa (...) estamos hablando de invierno, diciembre (...) yo me quedo en sujetador y en bragas y dejo el móvil metido en la bota. En ese momento, le dice mi madre: 'Ay Kiko, yo no puedo ver esto'. Y le dice mi hermano: 'Pues si no puedes verlo, vete'. Entonces mi madre se da la vuelta, se echa las manos a la cabeza y se va. Y yo le grito: '¡Dijiste que siempre estarías cuidándome!'", contaba, absolutamente destrozada, Isa Pantoja.

El desenlace de la pesadilla

"Él empieza a regarme mientras me sigue preguntando que dónde está el teléfono (...) yo ya ni le escuchaba, yo ahí entro en una especie de shock, ya no sentía ni el agua ni el frío, me daba igual, yo me quería morir. Es cuando me arrodillo ante él, le digo que no me hiciera nada y empiezo a pedir auxilio", narra la joven, estremeciendo a todos los de plató. Pantoja finalizaba contando que el que paró la situación fue su tío Agustín, que le sacó una toalla y le tiró el móvil al fuego.

