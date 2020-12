Isa Pantoja le pide a su madre que visite a Kiko Rivera para que solucionen sus problemas

'Volverte a ver' ha estrenado temporada con la visita de Isa Pantoja y su prometido Asraf Beno como invitados estrella. El programa se grabó poco antes de que ambos entrasen a concursar en 'La casa fuerte 2', pero cuando ya se había producido el distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. En su entrevista con Carlos Sobera, la hija de la tonadillera ha revelado qué consejos les dio a ambos antes de entrar en el reality de Mediaset.

El presentador ha querido saber cómo había encajado Isa Pantoja la confesión de su hermano en 'Sábado deluxe', cuando hizo público que sufría una depresión y que vivía con el miedo constante a recaer en su adicción a las drogas. La estudiante de Derecho ha explicado que a ella le "choca" ver hundido a su hermano, que es la persona que ella más quería hasta el nacimiento de su hijo, porque es "una persona muy alegre".

Isa Pantoja cuenta en 'Volverte a ver' que le ha pedido a su madre que visite a su hermano para solucionar su conflicto familiar

También ha confesado que piensa que el fallo de su madre es que es "demasiado protectora" y ha revelado que a Isabel Pantoja le duele que la gente critique su papel como madre. Isa ha explicado que, como madre, entiende a la suya y no ve mal que llamase en directo a 'Sábado Deluxe' para hablar con Kiko cuando este reveló que sufría una depresión: "¿Y quién no lo haría?".

Empatiza con su hermano

Sobera le ha mostrado entonces el post de Instagram en el que Kiko Rivera acusaba a su madre de actuar de cara a la galería y ponía de manifiesto el hecho de que pasaban los días y ella no acudía a visitarlo. La primera reacción de la cantante de "Ahora estoy mejor" ha sido justificar el uso que hace su hermano de las redes sociales, explicando que "no puede evitar" plasmar todos sus sentimientos en ellas. "Lo hace porque se le va de las manos [...]. Es su manera de ser", ha afirmado la exconcursante de 'Supervivientes 2015'.

Sobre la discusión en sí, ha dicho que piensa que no durará para siempre: "Supongo que lo arreglarán". Aunque Isa también ha explicado que en su familia los problemas no se hablan, sino que un día los implicados en el mismo vuelven a la normalidad y "hacen como si no hubiera pasado nada".

Isa P. sí que ha querido tomar cartas en el asunto y ha hablado con ambos para intentar que arreglen las cosas. A su hermano le ha dicho que "lo entiende en cierta forma", porque empatiza con él debido a los problemas que ella tuvo en el pasado con su madre. Es por esto que en la conversación con su madre se ha "atrevido" a decirle que vaya a casa de Kiko. "Que te dé igual que haya prensa o el qué dirán", ha sido el consejo que Isa le ha dado a su madre, pero ha terminado diciendo que no cree que lo visite en el corto plazo, ya que la cantante "necesita tiempo".