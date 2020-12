Isa Pantoja, ante las críticas de Asraf a su familia en 'La casa fuerte': "Está soportando muchas cosas mías"

La noche del jueves 3 de diciembre, 'La casa fuerte' emitió una nueva gala en Telecinco en la que el programa mostró a Chabelita Pantoja las imágenes en las que Asraf Beno se desahogaba con sus compañeras Cristini Couto y Rebeca Pous en una conversación en la que criticó duramente a la familia Pantoja e incluso llegó a cuestionar su relación con Isa. Una conversación que no sorprendió mucho a la concursante, quien incluso se mostró comprensiva con la situación de su pareja.

Isa, atenta a las palabras de Asraf en 'La casa fuerte 2'

"Antes estaba un poco susceptible, a la defensiva y la verdad es que me siento un poco mal, pero seguimos aquí, cambié el chip", aseguró Asraf, en una conversación a solas con Jorge Javier Vázquez, antes de que el presentador charlara con Isa sobre las declaraciones de su pareja, quien pudo revivir ese momento. "A veces necesito comprensión, se lo dije y no me hizo ni caso. Me desahogué con Cristini y Rebeca y cuando estoy caliente digo muchas cosas. Es verdad que llevo mucho aguantando", explicó el concursante, tras lo cual afirmó que "con Isa estoy muy bien, solo que ese día necesité su apoyo". "Llevo mucho detrás, pero no tanto por ella, sino también por cosas exteriores", manifestó Beno, quien apostó por no "hacer un mundo de esto" y reconoció tener "cariño" hacia Chabelita.

"Estoy un poco susceptible", reconocía Isa, al quedarse a solas con Jorge Javier, momento en el que el presentador quiso saber si "estás muy enamorada". "Claro", respondió la concursante, tajante, antes de ver el vídeo con las declaraciones de Asraf. "Es muy complicado no pelear. Yo lo intentaba al principio, pero luego acabas peleándote", reconoció Pantoja, tranquila después de escuchar las duras palabras que su pareja había lanzado contra su familia y sobre su relación. "Siempre le he dicho que tiene inseguridad y eso le hace sentirse inferior a mí", aclaró Isa, quien señaló que las faltas de respeto que había lanzado su novio "no son directamente de mí". "Siempre hemos tenido problemas por culpa de terceras personas", reconoció Chabelita, sin dar muchas más explicaciones.

"Por respeto a mí, se ha quedado atrás"

"Todas las cosas familiares se las ha tenido que tragar por mí", declaró la concursante, quien incluso señaló que, en los conflictos con su familia, "por respeto a mí, se ha quedado atrás. Eso pasa factura". "Por mucho que no quieras ser rencoroso, ves cosas que te hacen acordarte", prosiguió Isa, tras lo cual aseguró que "le entiendo" y explicó lo que más le había sorprendido de las declaraciones de Asraf. "No me gusta cuando tiene dudas. Cuando me enfado con él se lo digo. Por muchas peleas que tenga, la base es estar juntos, lo demás se puede solucionar", opinó la concursante, quien ya había advertido a su pareja que "no te calientes, porque me haces daño". "Está soportando muchas cosas mías. Después de la que se ha liado, esto no es nada", comentó Chabelita, haciendo referencia al conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, antes de responder con un seguro "claro que sí" a la cuestión de si había visto ciertas faltas de respeto a Asraf por parte de su madre.