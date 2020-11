Chabelita no saldrá de 'La casa fuerte 2' para ver a Isabel Pantoja

A pesar de que Chabelita Pantoja se encuentra participando en 'La casa fuerte 2', le sigue llegando información de los conflictos familiares entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. La situación que se está desarrollando fuera está siendo devastadora para la tonadillera por todas las informaciones y rumores que están saliendo de su pasado y sus posibles tejemanejes con la herencia de Paquirri. Por ello, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez dio la opción a Isa para salir unos días del concurso y reencontrarse con su progenitora.

Chabelita Pantoja y Asraf Beno en 'La casa fuerte 2'

El jueves 26 de noviembre, la influencer recibió un telegrama en directo en el que le informaban de que tenía la oportunidad de pasar el fin de semana en Cantora con su madre para poder darle ánimos en estos duros momentos que está viviendo. Sin embargo, aunque la joven está realmente preocupada por la guerra familiar que se ha formado públicamente, ha tomado la decisión de no aceptar la oferta, por lo que, tal y como han informado desde 'Socialité', ha preferido no pasar unos días en Cantora.

María Patiño, conductora del espacio, considera que la cantante ha tomado esta decisión influenciada por los consejos de su prometido, Asraf Beno: "Él cree que, si sale, ella no va a volver", recuerda Patiño las palabras que mencionó el modelo al recibir el telegrama su pareja. La reacción del joven al conocer la noticia fue pensar en su papel dentro del reality: "No sé si reír o llorar. En serio. ¿Y qué voy a hacer yo?", preguntó Beno a su prometida, que incluso no pudo evitar las lágrimas en pleno directo solo de pensar que su novia podría salir del programa.

'Socialité' contra Asraf Beno

La relación entre Isa Pantoja y Asraf Beno no es ni mucho menos perfecta. En las pocas semanas que llevan dentro del reality han protagonizado numerosas discusiones donde ha destacado especialmente la mala actitud que tiene el joven con su prometida. "Cuando tienes carencias afectivas sueles caer en este tipo de personalidades tan depredadoras, egoístas, inmaduros, inseguros, controladores, posesivos... Podría estar así hasta las tres de la tarde", criticó la presentadora de 'Socialité' al modelo tras ver el vídeo donde se recopilaban algunos de los momentos más tensos de la pareja.

Javier de Hoyos también se ha pronunciado al respecto y considera que Chabelita debería poner "las cosas en su sitio o incluso tome una decisión drástica, que es romper con Asraf". Este opina que la influencer está viviendo un momento muy delicado por todos los problemas familiares que se están generando fuera; sin embargo, el exconcursante de 'GH VIP 6' "está siendo el protagonista, intentando acaparar toda su atención montando el drama".