Isa Pantoja recibirá un telegrama urgente en 'La casa fuerte', ¿de Isabel Pantoja?

La segunda edición de 'La casa fuerte' sigue viento en popa generando multitud de titulares especialmente gracias a la presencia de Chabelita Pantoja. La joven es una más de las concursantes, pero no deja de ser el centro de atención debido a las polémicas que han estallado en el exterior entre varios miembros de su familia. Si en una gala anterior pudo ver una entrevista a su hermano Kiko Rivera en la que realizaba duras declaraciones sobre Isabel Pantoja, en esta ocasión, volverá a tener una nueva sorpresa. En la gala que Telecinco emite los jueves a las 22:00 horas, Jorge Javier Vázquez le hará entrega de un telegrama muy urgente.

Isa Pantoja recibirá un telegrama muy especial en 'La casa fuerte'

Hasta el momento de la gala en el que la hija de la tonadillera abra el telegrama y proceda a su lectura no podremos conocer el remitente de dicho mensaje, identidad que el programa guarda con mucha cautela. Sin embargo, debido a la urgencia del mensaje y que son datos procedentes del exterior, probablemente sea una noticia muy importante para la joven. Además, todo apunta a que se trata de información por parte de alguien que Isa Pantoja jamás se imaginaría.

No obstante, tampoco es la primera ni la segunda vez que recibe información de fuera de la casa. A las imágenes de la entrevista que realizó su hermano en un programa especial de Telecinco también hay que sumarle otros vídeos que Isa Pantoja pudo ver con declaraciones contra su madre por parte de personas de su pasado a organización de 'La casa fuerte' también creyó conveniente añadir una nueva entrevista que Kiko Rivera concedió en 'Viva la vida'. Ante la polémica, la joven optará por escuchar a ambas partes e intentar ejercer de mediadora para que se solucionen las cosas una vez termine su participación en el concurso.

Polémica con su madre biológica

Si la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera no era suficiente quebradero de cabeza para la joven, ahora también ha entrado en acción Roxana Luque, su madre biológica. Chabelita fue la primera que aprovechó su estancia en el programa para mencionar a la mujer que la trajo al mundo, explicando que no quiso saber nada de ella cuando descubrió que estaba viva y que sabía de su existencia. Para ella demostró una actitud interesada al aparecer de la nada sin antes haberse esforzado en ningún momento por acercarse y hablar con ella cuando sabía dónde encontrarla. Por su parte, Luque concedía una nueva entrevista a la revista Lecturas en la que se defendía argumentando que no tiene ningún interés monetario y que su único deseo es volver a abrazar algún día a su hija antes de morir, aunque en el fondo reconoce que ha perdido la esperanza de conocerla.