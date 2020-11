La metedura de pata de Tom Brusse en 'La casa fuerte': "Cuando veo a Sandra, pienso en Melyssa"

La noche del martes 24 de noviembre, 'La casa fuerte' emitió una nueva entrega de "Código secreto" en Telecinco, en la que Sandra Pica se mostró muy cabizbaja tras los últimos días en el reality. Su estado de ánimo, de hecho, provocó que tuviera una discusión con su pareja, Tom Brusse, a raíz del hecho de que el malestar de la barcelonesa se remontaba a las declaraciones de Samira Jalil antes del programa, en las que afirmaba haberse enrollado con Brusse mientras mantenía una relación con ella. A todo ello, se unió el hecho de que el empresario llamó a Pica con el nombre de su expareja, Melyssa Pinto, durante la gala, algo que no sentó nada bien a la ya decaída concursante.

Tom Brusse y Sandra Pica, distanciados en la gala de 'La casa fuerte 2'

"Quiero verte feliz", manifestó Brusse durante una conversación nocturna con su pareja. "Pero tú puedes entender que para mí no es fácil", defendió Pica, quien matizó que no se debía solo a la presencia de Samira, sino también a "la situación". "Olvídate de esta chica ya y no voy a hablar de este tema nunca más", pidió el concursante, antes de señalar a su pareja que "me haces la vida, la convivencia difícil al verte así, no puedo ser yo mismo". "No me crees y ya está, no confías en mí. Dímelo, pero no me vaciles con eso, no me digas que me quieres y después tengas eso todo el día en la cabeza", declaró el concursante, enfadado, refiriéndose al supuesto encuentro con Samira. "Cuando digo algo te crees que soy un puto mentiroso", acusó el marroquí, quien añadió que Sandra estaba "dando la razón" a Samira, quien estaba "ganando" el juego que había empezado: desestabilizarlos. "Si me hubieses hecho caso desde el principio, esto no habría pasado, también es culpa tuya. No me culpes a mí", replicó Sandra, dando por concluida la conversación.

"Estoy muy agobiada, estoy saturada, tengo todo el día a mi familia en la cabeza, necesito hablar con mi madre... es un cúmulo de cosas", explicó una apenada Sandra, en la gala, tras revivir la discusión con su pareja. "Se me pasan muchas cosas. No puedo parar de pensar, mi cabeza está dando todo el día vueltas", añadió la concursante, quien acabó confesando que "siento que mi relación ha cambiado y tengo miedo". "Puedo entender que no le guste verme mal, pero que lo esté y él se cabree conmigo, en lugar de entenderme...", se quejó Pica, quien achacó su delicada situación emocional al hecho de que "entrar aquí ha sido más complicado para mí, que no para él". "A lo mejor soy más fuerte y Sandra, antes de entrar, se agobiaba mucho más que yo. Pero no pienso que nuestra relación haya cambiado. Aquí todo es más intenso", declaró Tom, por su parte, antes de apuntar que "no tenemos intimidad", entre otros "muchos factores", como causa de su distanciamiento y su mala relación.

Tom entra directamente en el TOP 10 de las 'Mayores cagadas del 2020':https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte9 pic.twitter.com/WUtJ3K7Qiy — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 24, 2020

"Es todo muy frío"

El programa emitió también una conversación entre Brusse, Albert Álvarez y Marta Peñate, en la que el marroquí comentaba su delicada situación con Sandra y recibía algunos consejos para tratar de acortar distancias. Algo de lo que tuvieron ocasión de hablar en directo, cuando Tom cometió el lapsus que agravó un poco más la mala relación con Pica. "No es fácil para mí tampoco ver mal a mi pareja y con Melyssa...", soltó el concursante, que enseguida reparó en su metedura de pata, ante lo que se le escapó un "buah, la he cagado", mientras la barcelonesa miraba hacia otro lado, dolida. "Cuando veo a Sandra, pienso en Melyssa", se excusó Brusse, que inmediatamente matizó que hablaba de Sandra Barneda, encargada de conducir tanto la gala como 'La isla de las tentaciones'. "Cuando te veo, me acuerdo de la isla", aclaró Tom a la presentadora y al resto de los presentes, en una gala en la que la tensión entre Pica y él no remitió, dado que tiempo después Sandra recalcaba que "ahora está todo muy frío, hay más discusiones" entre los dos.