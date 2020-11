Albert recuerda los momentos más duros de su vida en 'La casa fuerte': "La pobreza es muy amarga y aún duele"

El martes 24 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La casa fuerte', en la que el formato volvió a someter a uno de sus concursantes al conocido como "espejo del alma". Una especia de "prueba", en la que los concursantes trataban de mostrarse ante la audiencia sin máscaras, repasando algunos momentos de su vida. En el caso de Albert Álvarez, el barcelonés acabó llorando al hablar de tres momentos clave, muy dolorosos, de su vida: cuando estuvo a punto de ingresar en prisión, cuando sufrió un accidente en plena carrera deportiva y cuando él y su familia pasaron una época sin apenas ingresos.

Albert Álvarez rompe a llorar en 'La casa fuerte' al recordar la pobreza que experimentó su familia

"Me gustaría enseñar cómo soy de verdad", confesaba el concursante. "Del deporte lo que queda son valores, experiencias, amigos y vivencias", valoró Álvarez, quien recalcó que "las medallas no sirven para nada". "En una época en mi vida, cuando estaba interno en un centro deportivo, me sentí totalmente solo. Aprendí mucho de quien soy. La soledad para mí es fundamental, necesaria. La uso a diario", se sinceró Albert, tras lo cual matizó que, la soledad, "excesiva, puede hacer daño". Además, el barcelonés recordó aquella época de su vida en la que "cometí muchos errores cuando era joven". "No entré a la cárcel, pero la sociedad siempre te pone una etiqueta", explicó el concursante, quien recordó que "estuve muy cerca" de ingresar en prisión, algo que no ocurrió porque "no era suficientemente malo".

"Me junté con personas que no me hacían bien, olvidé quién era", reconoció Albert, tras lo cual explicó que "hubo un tiempo en el que intenté hablar con ese chico y hace mucho que no puedo hacerlo, porque desapareció". Al hablar de la frustración, el concursante reconoció que "me ha acompañado a diario", dado su pasado como atleta. "Me vi envuelto casi toda mi vida en ese examen continuo que te lleva a frustrarte. Para ser siete veces campeón de España, tuve que perder muchas veces, ser el hombre más triste del mundo", aclaró el exdeportista, tras lo cual matizó que "pierdes tantas veces que la victoria ni te sirve". "Solo quería ganar, disfrutar de los aplausos. Estaba enganchado a ese sentimiento de grandeza", rememoró Álvarez, tras lo cual habló de un accidente que sufrió por entonces, cuando "fui consciente de lo que tenía. Solo había cuatro personas a mi lado: mi madre, mi padre, mi hermana y mi entrenador, que en paz descanse".

"Solo teníamos para un bocadillo"

El momento más complicado para Albert llegó cuando el programa le planteó la palabra "pobreza", lo que creó un largo y doloroso silencio en el que rompió a llorar antes de poder hablar. "Esto es lo que más me duele, porque lo hemos vivido todos en casa", explicó Álvarez, quien relató cómo, en el pasado, "hubo una temporada muy larga en la que tuvimos dificultades para tener siquiera la nevera llena". "Mi madre se encontraba con una enfermedad con la que no podía tirar hacia delante. Recuerdo unas navidades y un Fin de Año donde solo teníamos para un bocadillo", contó el barcelonés. "No fue fácil, pero hay una cosa de la que siempre estaré agradecido: la honradez de todos los vecinos que, sin decir quiénes eran, todos los días nos dejaban una bolsa de comida en la puerta", manifestó Albert, a quien "la pobreza me sirvió para compartir cuando las cosas no van bien". "Es algo muy amargo. Es pasado, las cosas han mejorado, pero aún duele", concluyó el concursante.