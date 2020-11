Tensión entre Asraf y Tony en 'La casa fuerte': "Me pareces un veleta, te mueves donde más calienta el sol"

La noche del martes 24 de noviembre, Telecinco emitió la novena gala de 'La casa fuerte', la primera después de que Tony Spina ingresara en el reality. Antes de su entrada, de hecho, el italiano manifestó su mala relación con Asraf Beno, a raíz de su convivencia previa en 'GH VIP 6', algo que no tardó en manifestarse tanto mientras conversaba en privado con Sonia Monroy, como en la relación distante entre ambos, que acabó estallando en directo, cuando el programa trató de favorecer un acercamiento entre los dos concursantes.

Tony Spina y Asraf discuten en la gala de 'La casa fuerte'

Durante la gala, el programa emitió una conversación entre Monroy y Spina tras el ingreso del italiano, en la que criticaban a Asraf en base a la convivencia que habían compartido con él. "He compartido reality con Asraf, me parece un falso. Donde va el viento, ahí va él", declaró Spina, ante lo que Sonia señaló que "mi marido siempre dijo que había algo en él". "Cuando estaba nominado, iba al lado de los fuertes y no se exponía", manifestó el italiano, que apostó por "bajarle un poco los humos" a Asraf, aunque "en teoría no me gusta pelear, pero si me buscas, me encuentras". "No es mi prioridad ni voy a vivir por él", apostó Spina, sin embargo.

"Subidito lo tienen ellos", replicó Beno, en la gala, mientras que Chabelita Pantoja aseguraba que "nosotros no hemos hablado para nada, para no tener ningún tipo de contacto con ellos". "Es lo que vamos a seguir haciendo, no merece la pena", añadió la concursante, tras lo cual su pareja afirmó que "yo no soy un falso ni nada". El modelo acusó a Spina de que "no tienes educación", además de que le echó en cara que trajera "cosas de fuera y viene de otros realities". "Pasan los años y la gente cambia, puede mejorar", apostó Beno, antes de que Sandra Barneda apostara porque Spina y él acercaran posturas, algo a lo que ninguno de los dos estaba muy dispuesto. "Quedan muchas semanas, es importante limar asperezas", instó la presentadora, tras lo cual el programa colocó a ambos concursantes en los extremos de un pedazo de tela, en el que tenían que enrollarse para acercarse, mientras se sinceraban sobre lo que pensaban del otro.

"Si te atacan con lo mismo, será por algo"

"Me pareces un veleta, te mueves donde más calienta el sol", lanzó Spina, quien tachó a su compañero de "interesado", "superestratega" y "falso", antes de acusarlo de que "ya estás preparando las estrategias para no salir nominado". Por su parte, Beno le reprochó que no dijera nada en su contra en 'GH VIP 6'. "Cuando viste Twitter, me atacaste", acusó el concursante, quien confesó estar "muy cansado de que me ataquen por lo mismo". "Si te atacan con lo mismo, será por algo. A lo mejor tienes tú la culpa", replicó Spina, en un tenso cruce de reproches en el que también se vio implicada una alterada Monroy y que concluyó con ambos concursantes lejos de la reconciliación. "Yo no soy falso, no puedo dar una abrazo a una persona que no lo sienta", explicó Tony.