Marta y Samira liman asperezas en 'La casa fuerte': "No puedo permitir que mis padres me vean así, por favor"

La noche del martes 24 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'La casa fuerte', en la que se mostraron nuevas peleas protagonizadas por Marta Peñate y Samira Jalil. Una tensión presente prácticamente desde que la primera ingresó en el reality tras la expulsión de Mari Cielo Pajares, y que acabó con la concursante acudiendo al encuentro de su compañera para limar asperezas, entre lágrimas, tras sentir que había llegado al límite.

'La casa fuerte' recuerda la "reconciliación" de Samira y Marta Peñate en la gala 9

"Samira, esto me está afectando ya, ¿vale?", manifestó Peñate, tras una tensa jornada cargada de descalificativos y enfrentamientos entre las dos. "No puedo más", confesó la concursante, tras lo cual rompió a llorar antes de recibir un abrazo de su compañera. "No quiero verte mal ni a ti ni a nadie", reconoció Jalil, ante lo que Marta admitió que "sé que no he sido perfecta, sé que te he atacado, sé que me he vuelto loca, pero por favor, vamos a dejarlo ahí". "No puedo permitir que mis padres me vean así, por favor", suplicó Peñate, quien pidió una tregua "por nuestros compañeros, por nosotras, por mi bienestar psicológico".

"No te he echado nada en cara, porque no me importa lo que hayas hecho. Jamás te he juzgado y no lo voy a hacer", aseguró Jalil, quien admitió que "no me pareces una mala chica, siempre me has caído bien", tras lo cual Marta recordó la polémica en torno a la invitación que Samira le había hecho de acudir con ella a Dubai. Un episodio que había envuelto a Jalil en las especulaciones de que se hubiera dedicado a ejercer de escort, algo que ella había negado rotundamente. "Yo jamás te habría invitado a nada malo. Te lo digo de corazón", manifestó Samira, quien planteó a su compañera si "en algún momento te he insinuado algo fuera de lugar", algo que Peñate negó.

"Le agradezco que haya sido benevolente"

"¿Por qué no has venido y me has preguntado? Te hubiese respondido con toda la sinceridad", planteó Jalil, tras lo cual Marta señaló que "sabes que mi familia odia esto. Odian que esté aquí y odian todo esto". "No quiero verte mal ni que tu familia te vea mal. Yo también tengo familia", confesó Samira, poniendo fin a la conversación de forma cordial, algo en lo que la concursante volvió a insistir en la gala. "Veo la presión que tiene del reality anterior y quiero comprenderla también. Verla así, me destrozó", declaró la concursante, mientras que Peñate reconoció que "quería estabilizar mi mente", dado que "no puedo con tanta discusión". "Estaba saturadísima. Le pedí cordialidad y le agradezco que haya sido benevolente", manifestó Peñate, quien admitió "me da coraje que mis padres lleguen a malinterpretar las cosas".