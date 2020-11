Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, responde al zasca de su hija en 'La casa fuerte'

Isa Pantoja es una de las concursantes que más titulares están dando en 'La casa fuerte 2', gracias en gran parte a la guerra abierta que existe entre su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera. Pero esta vez la pequeña de los Pantoja no es noticia por el conflicto de su familia, sino porque ha hablado sobre su madre biológica, la peruana Roxana Luque.

Isa Pantoja, en 'La casa fuerte 2' junto a Jorge Javier Vázquez

En 2015, Luque dio una entrevista a la revista Lecturas en la que afirmó que deseaba "abrazar a su hija una vez más antes de morir". En aquel momento, Isa Pantoja no quiso ponerse en contacto con ella y dejó pasar el tema hasta ahora. La concursante de 'La casa fuerte 2' ha explicado a sus compañeros cómo se sintió al descubrir que su madre biológica estaba viva y que sabía quién era ella. "Aparecer de la nada, a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar", ha dicho Isa.

"No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme", ha continuado explicando la cantante de "Ahora estoy mejor", que también ha contado qué hubiera hecho Isabel Pantoja si Roxana Luque le hubiera pedido conocer a su hija. "Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho "Quiero hablar con mi hija", ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: "Gracias por la hija que tengo", ha dicho Isa.

Roxana vuelve a pronunciarse

Roxana Luque ha vuelto a conceder otra entrevista a Lecturas para explicar cómo le han sentado estas declaraciones. "No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así", se ha defendido la peruana. Han pasado cinco años desde que saliera a la luz la identidad de Luque y en este tiempo Chabelita no ha mostrado ningún interés por conocerla ni parece mostrarse dispuesta a hacerlo. "Te soy sincera, después de que ella sepa de mí, he perdido la esperanza de conocerla", ha confesado Luque.