El pasado televisivo de Isaac Torres, soltero de 'La isla de las tentaciones 3', en 'Super Shore' y 'Resistiré'

Isaac Torres, también conocido como Lobo, es uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones', que intenta poner a prueba las relaciones de sus compañeras de villa. Sin embargo, no es la primera vez que podemos verle en la pequeña pantalla, de hecho, los amantes de los realities le reconocerán fácilmente por haber formado parte de otros espacios en el pasado.

Isaac y Elettra en 'Super Shore: a la italiana'

Su primera participación en un programa del corte reality data de octubre de 2017, fecha en la que se estrenó 'Super Shore: a la italiana en MTV. En este programa compartió fiestas, broncas y noches confusas al más puro estilo Dinio. Allí comenzó su andadura televisiva y dio sus primeros pasos como tentador, estrenando el despacho (o caravana del amor) con Adela. Además, se liaron en la primera noche del concurso, sin embargo, la chica no quedó del todo conforme: "No es todo lo romántico que debería", afirmó después de sugerir que no le gustó del todo esa noche de pasión.

Problemas a parte, Isaac protagonizó tórridas escenas durante su estancia en la casa de 'Super Shore'. Una de las más surrealistas fue cuando Adela comentaba que al emborracharse le daba por "quedarse desnuda", mientras el protagonista de la noticia hacía aguas menores en el mismo baño. Ella comenzó a quitarse la ropa y se metieron juntos en la ducha y ambos acabaron como se esperaba, sin una prenda puesta y con Elettra Lamborghini boquiabierta diciendo: "'¡Qué miedo!".

Dos años más tarde, Isaac conoció a uno de los pesos pesados de nuestra televisión en 'Resistiré': Aída Nízar, esa mujer que repite el "adoro mi vida" como mantra. Si bien es cierto, su relación fue bastante cordial con algún enfrentamiento puntual, pero la verdadera bomba fue su idilio con Keyla, una modelo mexicana con la que fue infiel a su novia; todo un experto en tentaciones.

Los duros enfrentamientos de Isaac en 'Super Shore' y 'Resistiré'

El catalán no pasó desapercibido en el reality de MTV, de hecho, uno de los capítulos más desagradables tuvo ligar en diciembre de 2017. Paula, su compañera de casa, le abofeteó tras una discusión: "¡La última vez que me pegas, quítate puta!", advirtió Isaac. De la misma forma, el concursante también protagonizó un enfrentamiento muy bronco con Seba en 'Resistiré' con empujones y objetos que volaban por los aires, conflicto que empezó por la comida.