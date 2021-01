Diego ('La isla de las tentaciones 3') se sincera: "La cagué y me enrollé con dos chicas en un videoclip"

La tercera entrega de 'La isla de las tentaciones' estará muy pronto disponible en Telecinco, sin embargo, por el momento, los cinco chicos protagonistas de esta edición visitaron 'Sábado deluxe' y 'Viva la vida' el 16 de enero para que los espectadores comiencen a ponerles cara. Además, cada uno de ellos expuso en qué situación entró con su pareja y los motivos por los que decidieron participar en el reality presentado por Sandra Barneda.

Emma García reconoció rápidamente a dos de los participantes, Diego James Lover y Manu González, con los que coincidió en 'Mujeres y hombres y viceversa' cuando trabajaba de presentadora. El primero estuvo como tronista mientras que el segundo fue pretendiente de Marta Granero. La conductora de 'Viva la vida' recordó cómo presenció la unión entre Diego y Marta de Lola: "Esa relación era de traca".

Hugo, Manuel, Diego, Jesús y Raúl, participantes de 'La isla de las tentaciones 3', en 'Viva la vida'

Diego confesó en ambos espacios emitidos en Telecinco que antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 3' hizo algo que molestó especialmente a su pareja: "Lola cuando era pretendienta era muy celosa y yo la cagué con un videoclip que grabé donde me enrollé con dos chicas a la vez. Ella se molestó y se fue una semana de casa. Luego volvió y estuvimos otra vez bien", explicó el extronista.

"Vaya chorrada", soltó Jorge Javier Vázquez nada más escuchar la versión de Diego. "Si es por motivos de trabajo", añadió el presentador. "Yo tendría que habérselo dicho antes", admitió el participante de 'La isla de las tentaciones'. A pesar de haber resuelto el problema, la pareja decidió participar en el programa como "la prueba de fuego" para Diego porque, según Lola, a su chico le gustaba mucho gustar a otras personas y quería saber cómo actuaba sin que ella estuviese presente.

"Estuve con dos lesbianas"

Durante su paso por 'Sábado deluxe' el 16 de enero, los concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' respondieron a las preguntas más calientes de los tertulianos. Mientras que Hugo Pérez confesó que tuvo una orgía con tres chicas porque estaba "borracho" a sus 18 años, Manuel no se ha cortado ni un pelo en admitir que hizo un trío con dos lesbianas: "Las conocí en una discoteca. Me lie con una, después me presentó a su pareja y me fui con las dos", admitió la pareja de Lucía Sánchez Rodríguez.