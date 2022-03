Días después del cumpleaños de su hijo, Isa Pantoja ha hablado sobre las felicitaciones de su familia al pequeño. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' reconoció que le "gustó mucho" que Kiko Rivera le felicitase en privado, aunque después "la cagó" al hacerlo público y mostrar los mensajes. Sin embargo, quien no envió un solo mensaje al pequeño fue su abuela Isabel Pantoja.

Después de la pregunta de Joaquín Prat durante la mañana del 10 de marzo, la joven reconoció que Isabel Pantoja no había felicitado al niño, pero tenía una "explicación". Isa Pantoja, extrañada y preocupada por no recibir la felicitación de su madre, le envió un mensaje. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta.

"Hablé con una persona, que es mi prima Anabel Pantoja y me ha dicho que ella no tiene teléfono actualmente. Y es verdad porque yo la intenté llamar y tal y no me contesta", contaba la intérprete de "Ahora estoy mejor". La colaboradora explicó que la también influencer habla con Agustín Pantoja, encargado de informarle sobre el estado de la cantante.

Incomunicada por el bien de su salud mental

Isa Pantoja reconoció que la situación le da "mucha pena", pero lo "entiende". El presentador, muy serio, le preguntaba a la colaboradora: "¿Tu madre tiene depresión?", le planteaba. La joven se encargó de confirmarlo en el programa de Unicorn Content. Prat apuntó que es "lo único que encuentro como justificación" e Isa Pantoja subrayó que ella siempre había contado que su madre tenía problemas.