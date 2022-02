La tarde del jueves 10 de febrero, 'Sálvame' arrancó su emisión desvelando que tenían grabada una breve conversación, en exclusiva, con Isabel Pantoja, realizada por el periodista Ricardo García. La tonadillera rompía así su silencio de cara a los medios casi un año después, concretamente, 286 días, desde su última comparecencia ante los medios, que tuvo lugar en la rueda de prensa de 'Top Star'. Un tiempo en el que, además de tener que hacer frente a la pérdida de su madre, había sido objeto de durísimas críticas y reproches por parte de su hijo, Kiko Rivera.

Extracto de la conversación con Isabel Pantoja mostrada en 'Sálvame'

"Ya sé que estás mal de ánimos", comentaba el entrevistador, quien pudo hablar con la artista durante cerca de ocho minutos. "Ahí ando. No es fácil, con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Lo que menos ganas tengo es de hablar, la verdad", respondía Pantoja, ante lo que García señaló que "por lo menos está tu hermano". "Sí, sí, totalmente. Exacto", coincidió la tonadillera. El periodista recordó su próxima gira por América, de la cual apostaba por que "te hará despejarte la mente, como a todo el mundo cuando está distraído y no está encerrado en una casa". "¿Pero quién te ha dicho que yo estoy encerrada en una casa? Yo tengo profesionales que me ayudan y la ayuda también viene de los fans que me quieren", interrumpía Pantoja, consciente de "esa energía positiva" que le llegaba de sus seguidores.

Cuando el entrevistador apuntó al hecho de que dicho apoyo estaba muy presente en redes sociales, la cantante admitió que "no tengo", por lo que "no lo veo, pero lo siento, siento que me quieren de verdad" e incluso reconoció que "no he llegado ni a aprender siquiera". Pantoja se mostró de acuerdo con García en que "algo bueno vendrá seguro", tras lo cual el entrevistador desestimó vivir "con rencor o con mala fe", ante lo que Pantoja aseguró que "eso es lo único bueno que tengo en mi vida". "Bueno, tengo muchas cosas buenas en mi vida, pero en mí, que no soy ni rencorosa ni envidiosa ni nada que termina en 'osa', tengo esa suerte", matizó la tonadillera, quien coincidió con el periodista en que "el karma existe". "Hay veces que se ve y otras que no, pero bueno. O llega más tarde de lo que uno quisiera a lo mejor", declaró Pantoja, creyente "en dios sobre todas las cosas del mundo y ya está. Lo que tenga que pasar, va a pasar y ante eso pues ese es el destino de cada persona y nada más".

Los audios de Isabel Pantoja a Mila Ximénez

David Valldeperas, Kiko Hernández y Jorge Javier hablan sobre unos audios de Isabel Pantoja en 'Sálvame'

La cantante también se decantó por que "tenemos que aceptar lo que nos ha tocado", tal y como señaló García, aunque "te rebelas en el momento, pero luego se te quita". "Por ejemplo, una muerte cuesta más asimilarla, tantos años luchando y ahora me he quedado como huérfana", apuntó el periodista. "No, como huérfana no: huérfana. Hay personas que no tienen a nadie, lógico. Siempre hay personas que están peor que tú, ¿no?", señaló Pantoja. Ante la emisión de este extracto de la entrevista, Kiko Hernández desveló que tenía unos audios de la cantante que había enviado a Mila Ximénez durante la cuarentena de 2020, momento en el que su amiga los había compartido con él. "Estuve encerrado en mi casa y hablaba todos los días con Mila. Me dijo que estaba hablando con Isabel Pantoja y que le hablaba de todo", relató el colaborador

Hernández pudo compartir entonces con Jorge Javier Vázquez unos minutos de las muchas palabras que Pantoja le envió a la difunta colaboradora. "A mí no me importa que se escuchen los mensajes que Isabel Pantoja le mandaba a Mila, siempre y cuando una persona cercana a Mila los escuche y los autorice. Y creo que yo tengo acceso a esa persona", declaró el presentador, que apuntaba, con toda seguridad, a la hija de Ximénez, Alba Santana. "También tengo que decir algo: por las primeras frases que he escuchado, estamos viendo a una Isabel Pantoja animada y animando a Mila", aclaró Vázquez, antes de que Hernández concretara que contaba con cuatro audios, uno de ellos, de hasta catorce minutos, en los que la artista apostaba por "poder con esto", en referencia al encierro. "Acabo de hablar con mi hijo, con mis nietos. Me falta hasta la respiración por los nervios", confesaba la sevillana, en un breve extracto que pusieron en directo.