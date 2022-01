Los problemas en el clan Pantoja se multiplican por momentos, así como las informaciones con respecto a los miembros de la familia. Kiko Matamoros detonaba otra nueva bomba en 'Sálvame naranja': "Isabel Pantoja ha expulsado de Cantora, este miércoles pasado, a su hermano Agustín. Le ha puesto en la puñetera calle", sentenciaba el colaborador.

Isabel Pantoja e Isa Pantoja

Matamoros aseguró que Agustín Pantoja "está pernoctando" o que, al menos, lo hizo el "miércoles en un hotel de Medina-Sidonia". Además, reveló el motivo que habría provocado el enfrentamiento y posterior expulsión: "El juicio para el que está citada el día 8 de marzo, por el que la Fiscalía le pide a Isabel Pantoja 3 años de prisión".

Al parecer, el excantante se lo "había ocultado", pero Pantoja será juzgada por "una posible estafa". "El periodo que ella está en prisión, que él tiene poderes, hace una serie de movimientos que Isabel desconoce. Entre ellos está pedir una hipoteca del famoso ático de Fuengirola", agregaba Gema López desde el programa de La Fábrica de la Tele.

Isa Pantoja, al rescate

Horas más tarde, Isa Pantoja hablaba sobre la información en 'Ya son las ocho', programa de la productora Unicorn Content. "Se ha dicho muchas veces y a mí no me consta que eso haya pasado. Y lo dudo mucho, sinceramente", aseguraba. Sonsoles Ónega le preguntaba si no había llamado a la cantante para preguntarle. ¿Se avecina una nueva tormenta capaz de llevarse por delante la única alianza que quedaba en Cantora y que parecía indestructible?

"No, yo eso no lo voy a preguntar. [...] De mi tío, yo no hablo con mi madre", añadió la colaboradora. "Desconfío mucho de la información porque mi tío Agustín y mi madre son una piña. Pueden haber tenido un enfrentamiento, pero de ahí a echarle de Cantora no lo creo", concluía Isa P. Sea como fuere, las informaciones contradictorias entre productoras pueden terminar avivando esa curiosa rivalidad.