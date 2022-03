'Sálvame' arrancó la tarde del jueves 24 de marzo con la promesa de comunicar un bombazo a cargo de Gema López, que atañía a la mismísima Isabel Pantoja. La tonadillera volvió al foco mediático esta semana a raíz de su juicio por insolvencia punible, a lo que ahora se ha sumado el bombazo que lanzó la colaboradora del programa de Telecinco: la tonadillera habría decidido cambiar su testamento para desheredar a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, y, en su lugar, legaría todo a su hermano Agustín Pantoja.

Gema López anuncia en 'Sálvame' la decisión de Isabel Pantoja sobre su última voluntad

"Hace muy poco tiempo, Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión. Se reunió con un notario de Medina Sidonia con un fin muy claro: Isabel Pantoja decidió rectificar su testamento para desheredar a sus dos hijos", desveló López, tras lo cual añadió el hecho de que el deseo de la artista "es que el heredero de toda su masa hereditaria sea su hermano Agustín Pantoja". La colaboradora procedió a apuntar a las dificultades que suponía el hecho de tratar de desheredar a unos hijos, momento en el que destapó sobre Pantoja que "hay un argumento que ella ha dejado por escrito, que avala el Código Civil y que sería el maltrato psicológico al que se ha visto sometida y, en el caso de su hijo, las injurias graves, continuadas y con publicidad", en referencia especialmente a las acusaciones de Rivera durante las entregas de 'Cantora, la herencia envenenada'.

López apuntó que, a raíz de dicho cambio por parte de la sevillana, "pueden pasar muchas cosas": "por lo que a mí me cuentan, una de ellas es que Kiko Rivera decida reunirse con su madre e Isabel podría redactar un nuevo testamento pero, para eso, sería necesario que Kiko Rivera, ante ese mismo notario, pidiera perdón por escrito a su madre". "De no ser así, y si Isabel no vuelve a modificar el testamento, el día que fallezca serían sus hijos quienes tienen que recurrir ese testamento", añadió la colaboradora, lo que supondría "una batalla legal con el heredero, Agustín Pantoja, quien tendría que demostrar que, efectivamente, ha existido ese maltrato psicológico y esas injurias graves y continuadas". "Por lo que yo sé, ni sus hijos ni Anabel son conocedores de este paso que ha dado Isabel Pantoja, pero viendo las declaraciones que hizo en el juzgado, donde decía que 'la única persona que existe para mí, es mi hermano', creo que fue una declaración pública de un testamento que es privado y que, hace muy poco, decidió cambiar", manifestó López.

"¿Qué le ha hecho Isa Pantoja?"

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, puesto que la colaboradora de 'Sálvame' compartió algunas cuestiones que, a raíz de este llamativo cambio, pasaban por su cabeza: "¿Isabel Pantoja pretende buscar el perdón de su hijo? Y, cuando uno cambia el testamento y lo pone a nombre de alguien tan importante para ella, es porque hay dinero, ¿no?". Dos cuestiones que despertaron multitud de comentarios entre sus compañeros, sobre todo la segunda, a raíz de los supuestos problemas económicos con los que acarrearía la tonadillera desde hace años. "¿Qué le ha hecho Isa Pantoja a Isabel Pantoja?", planteó por su parte Chelo García-Cortés, duda que se habían planteado también otros de los presentes, dado que, aparentemente, en los últimos tiempos no habría existido problema alguno entre madre e hija, a pesar de su supuesta falta de comunicación, al contrario de lo que había sucedido con Rivera.