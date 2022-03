El martes 22 de marzo, Isabel Pantoja tuvo que comparecer en la Ciudad de la Justicia de Málaga, momento en el que se vio rodeada de profesionales de los medios de comunicación, que formaron un enorme revuelo en torno a la tonadillera. Una situación que fue duramente criticada por su sobrina, Anabel Pantoja, quien se enfrentó con Jorge Javier Vázquez un día después cuando el presentador apuntó a la posibilidad de que todo fuera parte de una estrategia para que el público sintiera lástima por la situación de la artista, quien se enfrenta al riesgo de ser condenada hasta a tres años de cárcel.

Jorge Javier y Anabel Pantoja discuten en 'Sálvame' por Isabel Pantoja

El programa emitió un vídeo en el que se mostraba las diferencias entre lo que había vivido la tonadillera a las puertas del juzgado con respecto a la situación de otros famosos, tal y como había hecho la propia Anabel Pantoja. "Creo que todos somos iguales y ahí se ve lo que yo reclamaba ayer", apuntó la colaboradora, agradecida con el apoyo del formato. Sin embargo, Vázquez enseguida intervino para señalar que "yo no estoy de acuerdo contigo": "ayer caímos en la trampa todos. Al final hemos caído todos en decir 'pobrecita, menuda víctima', cuando estoy convencido de que eso se debería haber evitado con una buena actuación de su abogado".

La colaboradora insistió entonces en mencionar otros casos como el de Lionel Messi o Shakira,que "no han sido tratados así". "¡Qué casualidad que solo le ha pasado a tu tía! Pregúntate tú por qué", saltaba Vázquez, momento en el que su compañera lo instó a que se planteara "por qué se pasan siempre los límites con ella". "Porque les conviene. Estoy convencido. Cada vez más", contestó el catalán, tajante, ante una perpleja Pantoja, que hizo ademán de abandonar el plató al ver que compañeros como Kiko Matamoros o Miguel Frigenti se mostraban de acuerdo con Vázquez. "Es que parece que haya una 'mano negra' continuamente sobre esta señora", añadió el presentador, con sarcasmo, antes de seguir los pasos de la sevillana.

"Me duele lo que me dices"

"A mí me duele lo que me dices, que yo no soy un muro ni soy cemento. Yo estoy hecha de carne y hueso", le reprochó Pantoja, al volver segundos después con Vázquez al plató. Ambos se reunían entonces en la mesita de 'Sálvame Lemon Tea' para hablar a solas, cara a cara. "Tú eres el presentador de este programa y os guardo un respeto. Es verdad que a veces me he excedido, pero tienes que entender que tu palabra va por encima de la mía, y a mí me pueden doler las cosas", recalcó Pantoja.

La sevillana le reprochó también a Vázquez, a pesar de respetar su opinión, el hecho de que "tú me digas en directo que te crees que mi tía hace eso por una estrategia", para después solicitar al catalán que "entiende que me duela y me levante, porque es mi tía". Por su parte, el presentador reiteró su opinión sobre la situación que había vivido la tonadillera, de quien criticó que no se hubiera quejado públicamente por lo ocurrido. "Yo ayer me encargué de darle voz", defendió Pantoja, tras lo cual tanto ella como Vázquez se mostraron de acuerdo en averiguar por qué no había contado con una adecuada seguridad en su entrada a los juzgados.