Omar Montes explica los detalles de sus "trampas" en 'Supervivientes' y envía un mensaje a Isa Pantoja

Omar Montes visitó este viernes 13 de marzo el programa 'Volverte a ver' como reclamo para la audiencia. El cantante dio una sorpresa a una gran admiradora suya, pero antes se sentó junto al presentador Carlos Sobera, que le hizo una serie de preguntas sobre las supuestas "trampas" que habría hecho para ganar 'Supervivientes 2019' y su relación con Isabel y Chabelita Pantoja.

Omar Montes y Carlos Sobera en 'Volverte a ver'

El "illuminati" reconoció en una entrevista que se había alzado como vencedor del famoso reality de supervivencia recurriendo a diversas tretas, así que aprovechó su visita al espacio de Telecinco para aclarar esta cuestión: "Yo lo llamo mayormente performance, es como acomodarse la victoria. Muchas veces no es hacer trampa. Por ejemplo, en la prueba de apnea había un altillo y luego te hundes. Pues si te puedes sumergir un segundillo más tarde, pues eso que te llevas".

Omar Montes comentó que su relación con Isabel Pantoja es muy buena, mucho mejor que la que tiene con su exnovia, Isa Pantoja. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no contestó a la pregunta sobre cómo se llevan actualmente madre e hija, alegando que con la cantante solo habla de aspectos más banales. Sin embargo, reconoció que se subiría antes a un escenario con Isabel que con Isa P: "Si me subo a un escenario con ella, entre el niño 'pilotes', el coronavirus y todo eso, el mundo se va a la mierda".

Omar Montes habla sobre su dura infancia

El cantante abrió su corazón y explicó que la fama le ha cambiado la vida porque procede de "un barrio complicado": "Tenía menos dinero que uno que ese está bañando. Antes no podía llevar a mi abuela y a mi hijo al cine, y ahora en cambio, sí. Yo siempre he querido ganar dinero para estas cosas básicas". También confesó que su infancia no fue fácil y que solo quería ser "un niño normal", pues sufrió racismo y bullying porque cuando era pequeño tenía sobrepeso.