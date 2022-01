Isabel Pantoja no cerró el 2021 como ella hubiera querido y tampoco ha empezado el 2022 con buen pie. Primero fue la muerte de su madre, doña Ana, en septiembre de 2021, que se sumó a la tensa relación que sigue manteniendo con su hijo, Kiko Rivera, y, además, la tonadillera está pendiente del resurgir de Julián Muñoz, ya que la anterior pareja de la andaluza ha preparado una docuserie que la salpica de lleno, y esto parece ser la gota que ha colmado el vaso de una situación insostenible.

Isabel Pantoja en 'Top Star'

Al parecer, la intérprete de "Veneno" se encuentra muy mal anímicamente y no quiere saber nada de nadie. Su círculo más cercano está muy preocupado por su estado de salud y, de hecho, Luis Rollán ha avisado en 'Viva la vida' de que la artista "no está bien" y que se encuentra "muy tocada". Por su parte, Isabel Rábago añadía gravedad al asunto: "No ha tenido un ataque de ansiedad, ha tenido algo lo suficientemente serio como para que no esté ni un minuto sola en Cantora".

"De ser verdad, lo que yo interpreto de una mujer que no puede estar sola porque la situación es tan límite que, incluso, avisan a los hijos de que vayan corriendo a Cantora, esta señora debería estar en un hospital", comentaba María Patiño en 'Sábado deluxe', preocupada. Por su parte, Rollán ha indagado en lo acontecido, aunque no aclara demasiado la situación al no atreverse "a ponerle un nombre" a lo que está sucediendo. "Ayer por la noche, recibí una llamada de una persona muy allegada y sí que me dijo que está jodida", se limitó a decir el colaborador.

Su dolorosa relación con Kiko Rivera

Si tras la muerte de doña Ana, madre e hijo hicieron un intento de reconciliarse, parece que este no acabó del todo bien y las aguas no terminaron de llegar a su cauce. Ambas partes se encuentran en un momento muy delicado y esto ha hecho mella en su día a día. A pesar de que Luis Rollán afirma que Rivera está "sereno y tranquilo", también reconoce que le ha dolido no haber podido estar en fechas señaladas con su madre. "Lo vi triste cuando habla de ella. Es su madre, pueden tener 20.000 peleas, pero Kiko es un tío noble y han pasado fechas, pasan los Reyes, son tres niños...", mencionó Luis Rollán, preocupado por la situación en que se encuentran los Pantoja-Rivera.