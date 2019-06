'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja y Mónica Hoyos aceptan el reto y se cortan el pelo en directo

La gran final de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina y ya son muy pocos los concursantes que sobreviven en las playas Hondureñas. Tras meses sin comer demasiado, los participantes tuvieron que hacer frente a la dura prueba de la Mesa de las Tentaciones, en la que Lara Álvarez les ofrecía un suculento plato de comida a cambio de un alto precio.

La primera en negociar con la presentadora fue Isabel Pantoja que era, en un principio, víctima de una broma por parte del programa: raparse el pelo por una barbacoa para todos sus compañeros. La proposición no gustó a la tonadillera que aseguró que dejaría de ser ella sin su pelo, el cual lleva muchos años sin cortarse. Ante la negativa de la cantaora, Álvarez sacó unas tijeras y le propuso cortarse tan solo unos centímetros y, además, teñirse el pelo con su tinte.

No convencida del todo, ya que su pelo para ella "es sagrado", Pantoja esperó a que sus compañeros fueran pasando por la "mesa" mientras ella se pensaba si desprenderse de un mechón o no. Arropada por sus compañeros y tras numerosos productos sumados a la oferta hecha por la periodista asturiana, la cantante andaluza se decidió por cortarse unos centímetros de su tan querida coleta, lo que provocó una gran ovación por parte del público y de sus compañeros.

Fabio, el único que no cayó en la tentación

Pero Isabel Pantoja no fue la única que recibió una deliciosa recompensa a cambio de algo, el resto de concursantes también tuvieron que hacer frente a una serie de tentaciones. Mónica Hoyos también se cortó el pelo a cambio de recibir un desayuno diario para ella y sus compañeros. Albert Álvarez aceptó raparse el pelo al cinco por un pollo asado con patatas, mientras que Dakota Tárraga pudo hablar con su novio Rubén a cambio de pasar dos días con los ojos tapados. Fabio Colloricchio se convirtió en el único superviviente que no cayó en la tentación, rechazando un plato argentino por no estar dispuesto a pasar dos días encadenado del tobillo con un compañero.