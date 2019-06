'Supervivientes 2019': Dakota recibe la llamada de su novio Rubén, ajena a los rumores de infidelidad

Este martes, 'Supervivientes 2019' ha recuperado su ya mítico "juego de las tentaciones" para poner en un aprieto a sus concursantes y tentarles con suculentas recompensas. Quizá uno de los trueques más complicados de aceptar ha sido el ofrecido a Dakota, quien finalmente consintió pasar dos días completamente a ciegas a cambio de una llamada de su novio Rubén.

Dakota habla con su novio Rubén

La llamada en cuestión tiene un interés mediático mayor que otras, pues no son pocos los rumores que apuntan a que Rubén podría haberle sido infiel a Dakota durante la estancia de la concursante en Cayos Cochinos. De hecho, este habría sido el principal motivo por el que la joven no había recibido noticias de Rubén hasta ahora. No obstante, la llamada se produjo este martes en 'Tierra de Nadie' mientras Dakota continúa ajena a estos rumores.

El joven se mostró muy orgulloso de su chica durante esta conversación y aprovechó para aconsejar a su novia: "Habla bien a la gente y no dependas de nadie. Depende de ti misma. Relájate y cállate un poco la boca. Respeta a la gente y no faltes al respeto". La llamada, no obstante, fue un tanto sosa y fría, algo de lo que se percató la propia concursante: "Qué seco eres, qué asqueroso", le espetó.

Las otras tentaciones

Por otro lado, los demás concursantes fueron también sometidos a interesantes tentaciones que no todos llegaron a aceptar. Albert se rapó al cinco a cambio de un pollo con patatas, mientras que Fabio rechazó un plato típico argentino por no pasar dos días atado por los tobillos a otro de sus compañeros.

Las tentaciones más interesantes fueron las de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. La primera aceptó cortarse casi 20 centímetros de cabello a cambio de una barbacoa grupal y un tinte para el pelo, mientras que Mónica Hoyos hizo lo mismo tras negociar una merienda diaria para todos sus compañeros durante una semana.