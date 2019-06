Carlos Sobera llama la atención a la prima de Colate por promocionar 'MasterChef' en 'Supervivientes 2019'

Este martes 25 de junio, 'Supervivientes 2019' emitía una nueva gala de 'Tierra de Nadie'. El buque insignia de Telecinco y Cuatro protagonizaba su última batalla de audiencias con la séptima edición de 'MasterChef'. El reality show de La 1 celebraba este martes su final, mientras que en Honduras los supervivientes continuaban con su aventura cuando, de pronto, ambos programas protagonizaron un curioso crossover.

Paloma, prima de Colate, habla con el concursante

Tras ofrecer el último parte médico de Colate, que se encuentra ahora mismo de baja médica por una rotura de clavícula, la organización del programa le permitió hablar con su prima Paloma, su defensora en plató. La conversación entre ambos se alargó pocos minutos, pero en mitad de su intervención, la joven hizo una clara alusión a 'MasterChef', pues la hermana del concursante no es otra que Samantha Vallejo-Nágera: "Samantha no ha podido estar porque está en otras cosas, en la final".

Esta mención sobre el programa de la competencia que se estaba emitiendo, además, en ese mismo instante no pasó desapercibida por Carlos Sobera, el presentador del espacio de Cuatro: "Has hecho publicidad de otro programa, al que por cierto no le va muy bien en audiencia", le reprendió a Paloma. La defensora no pudo más que pedir disculpas y explicar que Samantha está deseando hablar con su hermano, aunque por el momento no será posible.

Colate podría abandonar el programa

La permanencia de Colate continúa en el aire. El concursante sufrió el pasado jueves un incidente durante una de las pruebas de recompensa. Una rueda de enormes dimensiones cayó sobre él y, aunque en un principio se pensó que podría haber sufrido la rotura de una de sus costillas, lo cierto es que finalmente el programa confirmó que el concursante tiene su clavícula derecha fracturada.

Aunque la lesión ha sido catalogada por el equipo médico del programa como "no complicada", la organización del concurso todavía no ha confirmado si el concursante deberá o no abandonar finalmente el programa. Lo cierto es que, con una lesión de sus características, se prevé que el joven tenga que guardar un largo reposo seguido de una dura rehabilitación.

Su abandono podría cambiar el rumbo del concurso. Ya la semana pasada, la séptima expulsión de la edición quedó desierta y se pospuso hasta esta semana debido al abandono de Violeta Mangriñán. Su salida del programa aceleraba, inevitablemente, el desarrollo del concurso, cuya final se prevé que tenga lugar en unas cuatro semanas.