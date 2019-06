Las exigencias de Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés, para ir a visitarla a 'Supervivientes 2019'

Si hay algo que tienen en común todos los supervivientes, aparte de pasar mucha hambre, es lo mucho que pueden llegar a echar de menos a sus seres queridos. Lo mucho que parece alargarse el tiempo en las playas hondureñas deja espacio de sobra para que los concursantes noten la ausencia y falta de cariño que los más cercanos nos aportan día a día, por ello ha sorprendido aún más que Marta Roca, mujer de Chelo García-Cortés, no vaya a viajar a Honduras.

Marta Roca, mujer de Chelo García-Cortés, y la periodista Lydia Lozano

La noticia la daba Jorge Javier Vázquez en su programa 'Sálvame' el pasado lunes 24 de junio cuando anunciaba: "Marta ha declinado la invitación para ir a Honduras a ver a Chelo". Las palabras del presentador causaban un gran revuelo en plató, provocando que Rafa Mora diera la primera pista de los motivos de su negativa a viajar al país latinoamericano: "Se ve que no iba en bussines, Jorge".

"No digáis eso. Todos, todos los familiares viajan en bussines", estallaba Mila Ximénez, desmintiendo de que se tratará de la razón principal, momento que Jorge Javier aprovechaba para preguntar a la colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras' Lydia Lozano sobre lo ocurrido. "Ella pide una serie de cosas que no es dinero, pidió ir con otra persona y pidió a cambio, ella no quería ningún caché, pero lo que pidió es ir en business", revelaba Lozano.

¿Culpa de Chelo?

Unas exigencias que no sorprendieron a la mayoría de los presentes, que no entendían cómo García-Cortés, "sabiendo que su mujer no sale a partir de las dos de la tarde porque le da fobia, porque le da miedo", le pedía que fuera a verla al concurso. El conductor del formato de La Fábrica de Tele defendía a Roca argumentando que "para muchísima gente montarse en un avión es un mundo" y que igual era la periodista catalana quien estaba "colocando a su mujer en un sitio que no está preparada para estar": "Chelo se empeña e igual Marta no quiere".