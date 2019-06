'Supervivientes 2019' da un ultimátum definitivo a Dakota por su actitud agresiva y violenta

La organización de 'Supervivientes 2019' está a punto de tirar la toalla con una de sus concursantes. Los enfrentamientos de Dakota están empezando a preocupar al reality show, que lleva ya a sus espaldas varios toques de atención. Este martes, el programa le ha dado a la joven un ultimátum definitivo, una seria advertencia que, de no ser cumplida, tendrá graves consecuencias.

Dakota escucha las advertencias del programa

El presentador de 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera, ha sido tajante con la concursante: "El programa piensa que te estás equivocando seriamente en tu forma de relacionarte con tus compañeros. Utilizas un vocabulario inaceptable y lo que es peor: un tono agresivo de una manera continuada y extenuante". La organización ha asegurado que "entiende que la historia personal y los golpes en su vida han forjado su forma de ser", pero no parece ser razón para justificar su comportamiento.

Además, el reality ha mostrado su clara intención de "ayudar" a la concursante, pero afirman que se hace "muy complicado" con la actitud de Dakota: "Si no moderas el lenguaje y la forma en la que te diriges a tus compañeros, nos vamos a ver obligados a apartarte del grupo y a encerrarte en un corralito". No sería la primera vez que el programa recurre a esta sanción como advertencia previa a una posible expulsión disciplinaria.

Enésima llamada de atención

No es, de hecho, la primera vez que Dakota es llamada al orden por sus violentos enfrentamientos. El pasado domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', el reality show quiso darle a la joven un nuevo toque de atención de la mano de Jordi González: "No puedes mantener esa actitud beligerante todo el tiempo. No te queda bien, no lo necesitas", le aconsejó el presentador.

El catalán le recordó a la concursante las reiteradas llamadas de atención del reality y le pidió encarecidamente a la joven que tomara nota: "Te han pedido varias veces que moderes el lenguaje, tú puedes. Dakota, échanos una mano. Por tu bien. Modérate, contrólate". Por su parte, la "hermana mayor" aseguró ser "muy humilde" y aceptó los consejos y la regañina del presentador.