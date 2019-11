Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa aparecen por sorpresa en el plató de 'Masterchef Celebrity 4'

Una vez se han escogido a los duelistas de 'Masterchef Celebrity 4' han empezado las sorpresas finales en el formato de Televisión Española, y tras recibir en plató a los familiares del actor Félix Gómez, ha llegado el turno de Tamara Falcó. La puerta del programa se ha abierto para recibir a su hermana Xandra Falcó, a Isabel Preysler y a Mario Vargas Llosa, sorprendiendo al público del formato al no ser asiduos en los platós de televisión.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

De hecho, la propia Tamara se ha sorprendido de su participación en el programa de cocina, ya que ha comentado que "yo no sabía si mi madre iba a venir o no, porque no le gustan los platós, pero creo que me ha visto esforzarme tanto que al final, ante todo, es una madre".

Mario Vargas Llosa alaba a Tamara Falcó

Durante su intervención, Isabel ha comentado que "mi madre cocina muy bien. Tamara lo ha heredado todo de su abuela", añadiendo que "ha estudiado muchísimo para esto. Llegaba a casa y nos deja a Mario y a mí porque tiene que estudiar todos sus apuntes". A esto, Mario ha afirmado también que "en estos meses, Tamara ha estado concentrada en la cocina y nos ha dejado a Isabel y a mí fascinados, porque ella suele ser un poco más voluble, pero esto se lo ha tomado con gran seriedad".

Pero la madre de la concursante no solo ha hablado de su hija, sino de los compañeros que ha tenido durante el concurso, y es que Samantha le ha comentado que "Tamara ha hecho unas amistades muy fuertes con algunas personas, como los Chunguitos", a lo que ella ha respondido que "me mandaron un mensaje al teléfono, muy simpáticos, pero no los conocía".

Tamara Falcó junto a Isabel Preysler, Xandra Falcó y Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler y el "enamoramiento" de su hija con Jordi Cruz

Además, la hermana de Colate también le ha preguntado a Preysler que "Isabel, ¿le ha contado Tamara que se ha medio enamorado de alguien aquí en 'Masterchef'?", a lo que la filipina ha respondido con otra pregunta: "¿Ah? ¿Se ha enamorado?". La miembro del jurado he repreguntado con un "¿no le ha contado nada?", y ha sido el Premio Nobel quien ha respondido que "No. Es un secreto hasta ahora".

Ha sido la concursante quien ha comentado que "mami, que no le llega bien lo del pinganillo", a lo que ésta ha respondido que "yo pensaba que estabas todo el tiempo cocinando". Finalmente Jordi ha comentado que "Conmigo, Isabel. Fue ponerme la chaquetilla y hubo unas chiribitas en los ojos. Me ha invitado por Navidad, solo se lo digo". Tras esto, el programa ha añadido unas declaraciones hechas en el confesionario en las que Tamara afirmaba que "es muy mono, Jordi", a lo que Isabel Preysler confirmaba que "es muy mono. Es un cielo. Lo es, lo es".