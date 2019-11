RTVE replica las críticas a 'MasterChef Celebrity': ¿Favorecen a Tamara Falcó? ¿Hay subtramas poco apropiadas?

La cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' está a escasos días de celebrar su gran final y, antes de que se termine, ya se ha convertido en una de las más comentadas por los espectadores por distintos motivos. Son algunos los espectadores que se han quejado a través del espacio 'RTVE responde' de distintos temas, siendo los principales la pérdida de valores educativos, el machismo y el clasismo en esta edición, las subtramas amorosas, el derivo hacia el reality y, como es habitual, la larga duración.

Tamara Falcó y Jordi Cruz, en 'MasterChef Celebrity'

Así comenzaba la entrega del domingo 24 de noviembre el presentador Ángel Nodal: "Hay quienes consideran que la actual edición de 'MasterChef Celebrity' poco se parece a las anteriores", pues algunos espectadores consideran que "se ha vuelto simplista y entregado al cotilleo, que ha perdido su valor educativo y cultural para convertirse en un reality show". En el plató estaba Toñi Prieto para atender a la primera de las quejas.

Actitudes machistas y clasistas

Una espectadora ha detectado en el programa "actitudes machistas y clasistas", pues considera que "Samantha no trata igual a los chicos o a las chicas" y que hay un trato de favor hacia Tamara Falcó "por ser hija de un marqués y de Isabel Preysler". Por lo tanto, critica que en este espacio "no promueven la igualdad. Deberían reconducirlo y que se vea lo divertido, cultural y educativo que últimamente no lo demuestra". La directora de entretenimiento de TVE afirma no estar de acuerdo con ello, pues "ningún concursante ni juez tiene un trato despectivo ni vejatorio hacia ningún género, sea hombre o sea mujer".

El presentador insiste preguntando a Prieto si se trata a alguien diferente, a lo que ella responde: "Sería absurdo. Los celebrities son gente muy formada y preparada en este mundo y nadie les va a reconducir para nada. Y no se va a permitir desde una cadena pública que se haga un trato vejatorio hacia uno o hacia otro. Tamara habla muy dulce, entonces a lo mejor cuando hablan con ella lo hacen con un tono más calmado y pausado. Vicky Martín Berrocal es más temperamental, entonces parece que se le regaña más. Pero te aseguro que siempre se hace de una manera igualitaria". Además, para concluir con este tema, Prieto dice que tener actitudes clasistas "es de otra época" y que "hay gente mucho más educada y más respetada siendo de otras profesiones más humildes que siendo marqués".

¿Ha pasado de ser un talent a un reality?

Otros espectadores lamentan que el programa haya derivado a ser un reality, algo con lo que Toñi Prieto también discrepa: "Es un talent show. La diferencia es que este es un formato donde se aprende. Es una escuela donde se van a ver las cualidades culinarias y todo versa a través de la cocina. Hay valores que están muy determinados como el compañerismo y el trabajo en equipo. Por supuesto hay tensiones entre ellos, como en cualquier trabajo. Están sometidos a una presión muy grande y entre ellos puede haber fricciones".

También puede dar esta impresión por el hecho de que en las versiones del 'Celebrity' siempre hay un tono más desenfadado, aunque Prieto asegura: "No provocamos nada. El espectador se tiene que dar cuenta de que son cantantes, actores, presentadores, diseñadores... Ellos ya son un espectáculo en sí mismos. Aunque estos personajes son famosos y puede parecer que interpretan un papel, no es verdad. Ellos se ríen cuando tienen que reírse y lloran cuando tienen que llorar. Y eso les desnuda de una forma tremenda.

Besos para todos... no gusta a todos

Al igual que ocurre en otros formatos como 'Tu cara me suena', en esta edición se han visto muchos besos. Hay alguno a quien lo he gustado ver a "Boris, persiguiendo a Félix; Anabel, a Samantha; y Jordi, a Tamara". Esta espectadora afirma que son "unas subtramas muy poco apropiadas para la televisión pública. Me gustaría que los responsables de contenido visionaran el contenido con otros ojos y que consideren que este programa, que se emite en horario infantil los fines de semana, está transmitiendo unos valores que no nos gustaría transmitir como sociedad.

Boris Izaguirre y Félix Gómez, en 'MasterChef Celebrity'

Ante esta queja, Toñi Prieto se ha mostrado muy contundente. Ha comenzado explicando que "todo lo que se produce no deja de ser una broma. Están de una forma muy relajada y es todo natural, espontáneo; lo hacen de manera voluntaria". Sin embargo, ha querido añadir algo más con un aplaudido discurso: "A favor de TVE diré que siempre ha apostado por la diversidad. Jamás vamos a poner una traba porque un hombre haga un tonteo con otro hombre o una mujer tontee con otra mujer. Forma parte de nuestra sociedad y nosotros somos un reflejo. A estas alturas no debemos asustarnos si un hombre besa a otro hombre y no creo que sea negativo para los niños, sino que es algo natural y así se debería entender".

Quejas por lo tarde que termina

La larga duración de cada entrega y, por ende, lo tarde que termina entre semana, es una de las quejas más habituales desde que comenzó el formato. Tal y como dice otra espectadora, "priorizan el share sobre el bienestar de la gente en el ente público" y da dos propuestas: o que empiece antes el programa eliminando los resúmenes o que se divida en dos partes como por ejemplo hace Antena 3 con 'La Voz'.

Para responder a esta cuestión han contado con Helga Pérez, la subdirectora de programación de TVE, que comienza recalcando que esta edición "está empezando a las 22:10, más pronto que en otras anteriores". Sin embargo, no le gusta ninguna de las opciones que da la espectadora: "Es cierto que el programa es largo de duración, pero los resúmenes son parte del programa que recuerda a los espectadores qué ha sucedido en programas anteriores, entonces no se podría eliminar. Respecto a dividirlo tampoco sería posible porque hay una prueba de eliminación que da sentido al programa".