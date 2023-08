Isabel Rábago opina de 'Sálvame' y los cambios en Mediaset: "No hay que tenerles miedo"

Por Redacción |

Hace más de dos meses que uno de los formatos míticos de la televisión se despidió de los espectadores. A pesar de eso, su nombre es recurrente en entrevistas a caras conocidas del mundo del corazón. Ese es 'Sálvame', que ha vuelto a ser recordado por Isabel Rábago en sus últimas declaraciones.

Isabel Rábago

La tertuliana ha concedido una entrevista a The Objective en la que, cuando fue sustituido por ' Así es la vida '. Lejos de arremeter contra el espacio, la colaboradora de otros programas de Mediaset, como ' El programa de Ana Rosa ', ha destacado su importancia en la parrilla de la cadena.

Según Rábago, el formato sigue muy presente en muchos de los trabajadores: "A 'Sálvame' lo vamos a echar de menos absolutamente todos. No conozco a ninguna persona en Telecinco que no vaya a echar de menos a 'Sálvame'". "Nos vemos en maquillaje, nos vemos en los pasillos, nos enfadamos, nos arreglamos, nos decimos de todo en un programa y en el otro. Pero esto es una familia. Entonces les vamos a echar mucho en falta", ha reconocido sobre la buena relación interna entre los trabajadores.

Los cambios en Mediaset

Isabel Rábago también ha comentado algunas críticas hacia 'Sálvame' o a varios formatos de Telecinco: "Me molestó terriblemente el titular de que relacionó 'Sálvame' con la telebasura. No me gustó porque en Mediaset no hacemos telebasura". Además, se ha pronunciado sobre los últimos movimientos que está habiendo en el grupo de comunicación: "Los cambios siempre son buenos, no hay que tener miedo a los cambios".