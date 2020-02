Julián ('La isla de las tentaciones') critica duramente a Fani: "Veía las cámaras y cogía a Rubén"

Julián, uno de los solteros más conocidos de La isla de las tentaciones, ha estado en Sálvame para comentar su paso por la isla y hablar de su experiencia en el reality. Al más puro estilo del programa ha comenzado respondiendo en los pasillos a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, ambos muy interesados por saber más cosas sobre la que ha resultado ser la estrella del programa, Fani.

Julián, con Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Sálvame'

El soltero ha hablado mal de Fani en otras ocasiones después de que en la convivencia no acabaran siendo precisamente buenos amigos. Tanto es así que ella votó por su salida del reality, algo que Julián lamentó tras haberse sentido atraído por ella la primera noche en la villa. "Es verdad que no tengo las mejores formas de expresarme, dije víbora, y quiero rectificarlo, es una persona que dice unas cosas y hace otras", comentaba respecto a unos comentarios anteriores.

Julián ha criticado especialmente la deslealtad de Fani hacia su pareja Christofer, al haber comenzado una relación con otro soltero como es Rubén. Así, la acusa de actuar cuando veía las cámaras: "Había muchas veces que estábamos todos, éramos una piña, y es verdad que cuando venía la cámara aprovechaba mucho el momento, cogía a Rubén y le decía 'vámonos por aquí o por allá', con toda conciencia de que la cámara física siempre estaba detrás".

Aun así, el exconcursante no cree que Fani estuviese actuando falsamente en todo momento, señalando su comportamiento en las hogueras como el "único momento" en el que se cree sus lágrimas. Entiende que si ella realmente lo quería o lo que no quería era salir del concurso "solo lo puede saber ella". Tampoco han faltado comentarios hacia la relación de Rubén y Fani, dando su opinión personal sobre la esperada noche de pasión entre ambos: "Si yo hubiera sido Rubén, hasta donde yo puedo leer y bajo lo que yo he vivido, la verdad es que me hubiera esperado"

La concursante más mediática

Que Fani ha sido el descubrimiento estrella de 'La isla de las tentaciones' es algo visible en las redes sociales, especialmente desde el famoso momento en una de las hogueras de los chicos en la que Christofer corrió por la playa gritando su nombre tras descubrir su relación con Rubén. Para Julián también resulta evidente, dejando claro que el reality "por lo que estamos viendo, se está basando en Estefanía".