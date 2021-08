Iván Díaz ('MYHYV') sustituye a Ferre como inquilino de 'Solos on the beach'

El pisito de 'Solos on the beach' tiene nuevo inquilino. Tras el abandono repentino de Ferre al ser cuestionada su lealtad a Cristina, el exconcursante de 'Supervivientes 2020' decidió abandonar el programa de Mitele Plus. Sin embargo, Fati Vázquez no podía quedarse sola y para la tranquilidad de todos los espectadores ya tienen nuevo compañero de piso: el extronista Iván Díaz

El extronista Iván Díaz

Iván Díaz, que participó como pretendiente y tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa', se convertirá en el nuevo concursante de 'Solos'. Aunque durante su etapa como tronista no tuvo mucha suerte en el amor y decidió irse solo del programa de Mediaset, ahora entra al reality soltero y con muchas ganas de vivir aventuras.

Antes de ser tronista en 2021, el influencer de Badajoz fue uno de los pretendientes favoritos de Carmen Saavedra, pero la cosa no cuajó entre ellos y finalmente Iván decidió abandonar el programa del amor debido a la falta de confianza con la tronista. ¿Encontrará el amor en el pisito de 'Solos on the beach'?

'Solos', el reality de la convivencia

'Solos/Solas' decidió lanzar una edición veraniega de su reality bajo el nombre de 'Solos on the beach', convirtiendo el conocido pisito en una especie de resort de playa. Los primeros en estrenarlo fueron Fiama Rodríguez y Ferre. La mecánica es similar a 'Solos': durante el verano los seguidores podrán ver a diferentes rostros conocidos concursar, pero tienen que esforzarse en los retos para vivir las "mejores vacaciones de sus vidas".