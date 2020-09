Nuria MH, amenazada por sus seguidores de OnlyFans: "Me querían quemar el coche si no subía más fotos"

Si hay un tema que sin duda está ocupando muchas horas de televisión en Telecinco ese es OnlyFans y es que la aplicación erótica en la que muchos rostros conocidos publican sensuales imágenes está más de moda que nunca y ha pasado a estar sin duda de completa actualidad lo que se cuece en ella. En los últimos días hemos visto a rostros como Mari Cielo Pajares o Daniela Blume hablando muy bien de la misma y narrando su positiva experiencia en 'Sálvame', pero lo que no esperábamos es que también había una parte negativa en esta forma de trabajo.

María Patiño y Nuria MH en 'Socialité'

Nuria Martínez, la que fuese concursante de la última edición de 'GH VIP', ha sido la encargada de abrir la veda en cuanto a comentarios negativos respecto a OnlyFans se refiere y lo ha hecho denunciando una serie de amenazas que ha recibido por parte de algunos de sus suscriptores. La chica ha decidido dejar de callar y lo ha contado todo en 'Socialité' este sábado 5 de septiembre, evidenciando que no lo está pasando nada bien en las últimas semanas. María Patiño ha sido la encargada de entrevistarla mediante una conexión en directo con su hogar.

Esta ha contado que llevaba ya años trabajando en OnlyFans, donde tiene un canal que le llega a reportar como mínimo unos 4.000 euros al mes, una cifra que crece dependiendo del número de fotografías que envía por privado a los usuarios que así lo solicitan ya que por cada imagen enviada se lleva un dinero que ella misma fija. "Empecé subiendo fotos insinuando y empecé a cobrar 200 euros, 300... al mes ya gané 4.000 euros (...) a partir de ahí empecé a subir mucho contenido", ha explicado respecto a la forma en que empezó en esta conocida app erótica, confesando además que muchas de las fotos que publica se las hacen sus propios padres.

Pero todo cambió cuando pasó por 'GH VIP' ya que desde ese momento no fueron pocos los que filtraron sus imágenes en diferentes redes sociales y portales porno. "Mi contenido no es porno, así que dejé de subir fotos porque me agobié mucho", ha confesado la chica, siendo este el momento en el que empezaron los problemas. "Mis seguidores me decían que o subía fotos o me iban a quemar el coche", ha seguido contando esta, ante la atónita mirada de Patiño, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Amenazada por sus suscriptores

"Me enviaban mensajes en Instagram diciéndome que iba a tener el coche quemado y rallado si no subía nada (...) y después me encontraba notas que me dejaban el coche. Están locos", ha seguido explicando la chica. Pese a la gravedad de las amenazas, por ahora esta ha decidido no actuar al respecto y más allá de este denuncia pública que ha tenido el objetivo de asustar a este grupo de seguidores, ha preferido no acudir a las autoridades por el momento, algo que la propia Patiño ha recomendado que hiciese para poner en manos de las autoridades lo sucedido.