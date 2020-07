Jaime Peñafiel responde a quienes le tachan de machista: "Soy un feminista de maza y martillo"

Después de que Jaime Peñafiel desatara la polémica el miércoles 22 de junio con su comentario machista en 'Cuatro al día', el periodista ha participado en 'Todo es mentira', de la misma cadena, para responder a todas las críticas que ha recibido por su comentario. Todo comenzó cuando Peñafiel contó lo siguiente: "Ayer estuve cenando con una amiga mía de la alta sociedad que me dijo una frase rotunda: Los Reyes no se deben acostar nunca con putas si no con señoras, porque las señoras no largan y las putas sí".

Marta Flich y Jaime Peñafiel, en 'Todo es mentira'

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat', le paró rápidamente los pies haciéndole ver que "eso es poner la carga de culpa sobre la mujer por el mero hecho de serlo" y sus colaboradoras, Esther Palomera y Pilar García de la Granja tacharon el comentario del invitado de "absolutamente machista, impresentable e impropio. Es machismo vomitivo".

Por ello, desde 'Todo es mentira' le han vuelto a dar la palabra para explicarse y comunicó: "La frase no es mía, es de una señora que ella lo decía. Y por algo sería". Con esto, se justificaba y afirmaba: "No se me puede acusar de machista cuando yo soy un feminista a mazo y martillo. Pero yo recogí esa frase porque me gustó". Marta Flich, Marta Nebot y el resto de colaboradores ponían cara de sorpresa ante las palabras que estaban escuchando.

"Que no me tachen de machista"

"Fue desafortunado como mínimo, Jaime", le comentaba Flich, antes de preguntarle: "¿Te arrepientes? ¿Volverías a decirlas?". Sin embargo, Peñafiel se mantenía en su idea y respondía: "Claro que sí, ¿por qué no? Que estuviera o no estuviera de acuerdo es un problema mío que no voy a entrar o salir", afirmaba y añadía: "Que no me tachen de machista porque no lo soy. Tengo la libertad de hablar y asumir lo que digo". La conversación continuó, hasta que Flich quiso dar carpetazo: "Aquí lo que hay que afear son las conductas de este tipo de señores y no de las señoras que están y pueden contar lo que les dé la gana", sentenció.