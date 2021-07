James Gandolfini cobró 3 millones de dólares por no protagonizar 'The Office'

Los actores de 'Los Soprano' Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) y Steve Schirripa (Bobby Baccalieri), han desvelado en un nuevo episodio de su podcast 'Talking Sopranos' que uno de sus compañeros estuvo a punto de protagonizar la comedia 'The Office'. Concretamente, James Gandolfini (Tony Soprano), que tuvo una suculenta oferta sobre la mesa.

James Gandolfini estuvo a punto de protagonizar 'The Office'

En 'The Office' tenían que afrontar la salida de Steve Carell y NBC pensó que el fichaje de Gandolfini no solo sumaría calidad a la serie, sino que sería un gran impacto para atraer a la audiencia. La cadena le ofrecía al actor 4 millones de dólares por una temporada y a Gandolfini le motivaba volver a la pequeña pantalla, pero, finalmente, HBO intervino para que el actor no se incorporara a la serie.

"Jim iba a hacerlo porque llevaba unos años sin trabajar y habían pasado unos años desde el final de la serie ['Los Soprano']", explicó Schirripa. Pero HBO le pagó al actor 3 millones de dólares por los que, solamente, tuvo que rechazar el papel. Sus compañeros bromeaban con que HBO buscaba mantener el legado de 'Los Soprano' y de Gandolfini como Tony Soprano intactos.

El regreso de 'Los Soprano'

'Los Soprano' es una de las series más míticas de HBO y desde WarnerMedia han querido revivir su historia, trayendo un nuevo proyecto a raíz de esta ficción. Lo harán a través de la película "The Many Saints of Newark", que nos contará la vida de Tony Soprano antes de lo sucedido en la serie. El famoso personaje estará interpretado por Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini, y estará disponible a comienzos del próximo otoño en cines.