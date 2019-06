Javier Calvo responde a las críticas por sus declaraciones sobre los "maricones amables"

A raíz de los éxitos que Javier Ambrossi y Javier Calvo han ido cosechando a lo largo de los últimos años, los dos directores concedieron una entrevista a El País en la que, en una de las preguntas, se les planteaba "de qué servía tener dentro del sistema a un 'maricón amable'". Ante dicha cuestión, Ambrossi opinó que "a lo mejor, el que era amable llegaba más lejos", mientras que Calvo afirmó que era "muchísimo más provocador e importante que su mensaje llegara a muchas familias a que lo vieran los mismos círculos de siempre". Unas palabras que han convertido a la pareja en objetivo de duras críticas, ante las que Calvo no ha dudado en responder a través de Twitter.

Javier Ambrossi y Javier Calvo

"No creo que haya que ser un maricón amable para conquistar derechos LGTB", comenzó el actor y director. "Respondo a una pregunta en la que me dicen que hay gente que nos tacha de ello y reflexiono que, quizá, esa actitud también ha traído cosas buenas", defendió Calvo, antes de añadir que "no creía que hubiera que ser de una manera concreta" para "ser un 'buen maricón' o un buen activista".

"Yo no soy activista. Soy una persona que pertenece a un colectivo y, como tal, siento la responsabilidad de hacer todo lo que está en mi mano por él", escribió el madrileño. Calvo confesó que era "curioso" que, en dicho colectivo, "se gastara más energía en criticar y señalar sus errores que en unirse contra quien de verdad les hacía mal". "Es muy bonito ser crítico y aprender de nuestros errores, pero la empatía que tanto pedimos o exigimos a veces es nuestra asignatura pendiente", criticó el director.

"No soy un maricón amable"

"Yo quiero tener referentes que se equivocan, que reflexionan, que tienen pensamiento propio, que defienden cosas diversas", demandó Calvo, antes de subrayar que, en su opinión, "la entrevista lo explicaba muy bien". "No soy un maricón amable, mi 'lucha' o mis reivindicaciones las hago desde el lugar que me es propio", concluyó el madrileño, que, junto a su pareja, también recibió apoyo de algunos tuiteros, entre los que se encontraba la presentadora Ana Pastor. "Seres imperfectos. Poder acertar y equivocarse. Sentirse libre", escribió la periodista, antes de añadir que "le había gustado mucho" la entrevista.