Javier Capitán conquista 'Got Talent' riéndose de su enfermedad neuromuscular: "Tienes chistes muy finos"

El viernes 29 de enero, 'Got Talent España' emitió su tercera ronda de audiciones en Telecinco, en las que Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez disfrutaron de nuevas y múltiples actuaciones a las que tuvieron que valorar. Entre ellas, se encontraba la de Javier Capitán, un joven barcelonés que padecía una enfermedad neuromuscular, a la que convirtió en centro de sus bromas sobre el escenario.

Javier Capitán durante su monólog de humor en 'Got Talent 6'

"Quiero saber si valgo para el mundo de la comedia", confesaba el concursante, sobre el escenario, quien explicó su dolencia ante las cámaras, la cual le detectaron "con seis meses". "Cuando nací no se me notaba mucho, pero fui creciendo y mi cuerpo no aguantaba el peso y me iba torciendo", declaró Capitán, tras lo cual señaló que había "sido duro en el aspecto de que mis padre realmente no sabían qué tenía". "Me da miedo no gustar, hacerlo mal. La gente es muy mala, hay mucho bullying. Vivo con miedo", reconocía Javier, antes de manifestar que "el humor lo he utilizado para evadirme de lo malo. De todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno".

Durante su actuación, Javier bromeó con su apellido, dado que no podía ser "capitán" porque "no puede ni ponerse firme". "Tengo una mutación genética, que por lo que he visto en el cine o en los cómics, mola. Está Hulk, está Lobezno y luego estoy yo. Como mucho puedo ser supercostalero", declaró Capitán, con humor, para después repasar la posibilidad de ser alguno de los superhéroes más icónicos, como Superman, Spiderman o Capitán América, resaltando las dificultades a las que se podría enfrentar, con un tono cómico. "Ya lo tengo: puedo ser Thor. Thor-cido. Ese es el mío", concluía Javier, despertando una carcajada generalizada con un monólogo que incluso despertó alguna que otra risa en Mejide.

"Lo importante es el talento"

"Está muy bien, porque es muy complicado atraer en dos minutos la atención de la gente", opinó Martínez, quien subrayó el hecho de que "lo primero en comedia es reírse de uno mismo. No solo lo haces de forma divertida, sino que tienes unos chistes muy finos". "Me lo he pasado muy bien. Este tipo de actuaciones a veces me cuestan un poquito, pero contigo desde el principio me ha entrado mucho", confesó por su parte Edurne, antes de elogiar "el guion que has hecho, de hablar de héroes, de mutación genética. Esta todo muy bien construido y a mí me ha gustado mucho".

"Quítate los nervios, porque reírte de ti mismo te da licencia para hacerlo de cualquier otro", apuntó Risto. "Da igual la mutación genética que tengas, lo importante es el talento. Enhorabuena", felicitó el juez, tras lo cual Dani le auguró "un buen futuro" a Javier porque "te escribes los guiones y los presentas de esta manera". "Sacar fortaleza de la debilidad, eso es lo que permite el talento", remató Risto, para después darle un "sí" a Capitán al que se le sumaron dos más.