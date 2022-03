Los días pasan y la guerra de Ucrania tras la invasión de las tropas rusas en su territorio sigue avanzando sin visos de que el asunto termine pronto. La televisión española se volcó con el conflicto; de hecho, 'Todo es mentira' ha visto sus audiencias fortalecidas a consecuencia de su cobertura. Lo que pocos podían esperarse fue que Javier Nart, colaborador habitual, puso rumbo al frente Ucraniano sin un motivo aparente.

Javier Nart y Risto Mejide, en 'Todo es mentira'

La tarde del jueves 3 de marzo llegó acompañada de esta sorprendente noticia: "Ahora mismo, se encuentra en la frontera Sur de Ucrania con Polonia. Se ha desplazado ahí por su cuenta y riesgo, porque ha querido", comunicó Risto Mejide a los espectadores. A continuación, el colaborador entró por teléfono para dar explicaciones: "Porque hay que entender y conocer las cosas. Hay que tratar de mantener una solidaridad más allá de la vocal", comenzó exponiendo. Mientras tanto, el publicista se mostraba completamente descolocado ante una decisión tan peligrosa.

Nart prosiguió compartiendo con la audiencia las razones que le impulsaron a viajar el frente: "La representatividad episódica que tengo como miembro del Parlamento europeo, creo que da la responsabilidad para estar en los lugares de Europa donde las cosas ocurren y ocurren con tragedia", sentenció. Asimismo, estuvo informando constantemente de lo que estaba ocurriendo, las ciudades que resistían, así como la organización de ambos ejércitos.

¿Ha ido solo o acompañado?

Como era de esperar, Mejide necesitaba conocer en qué condiciones había puesto rumbo hacia la frontera polaca y, sobre todo, si había ido solo. El colaborador respondió un rotundo "sí", ampliando después su afirmación: "Tengo ahora 75 años y, si durante tanto tiempo lo he vivido, por lo poco que me queda, estadísticamente no me toca", prosiguió. De la misma forma, aludió al "respeto" que se tiene a sí mismo: "Ha sido mi vida, esta es la forma que he vivido siempre", comunicó.

Respecto al tiempo que tenía pensado permanecer en el territorio, el político quiso tranquilizar a sus compañeros de La fábrica de la tele: "Voy a estar por lo menos dos días en la frontera y, en cualquier caso, explicar lo que está ocurriendo". Antes de que finalizase la llamada telefónica, Risto Mejide le repitió el mismo mantra que utiliza siempre que Nart se adentra en conflictos de este calado: "Por favor, vuelve y vuelve sano y salvo", concluyó.