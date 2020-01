Javier Negre reaparece y denuncia una "cacería política" por parte del independentismo y el entorno de Podemos

La polémica se destapó el pasado mes de noviembre, cuando Javier Negre dejó de aparecer en los programas de los que era habitual colaborador, como 'El programa de Ana Rosa' y 'Todo es mentira'. La razón, que el diario El Mundo había sido obligado a rectificar por un artículo que el periodista escribió en 2016. Una entrevista a la supuesta expareja de Sergio Morate García, conocido "El asesino de Cuenca", que como confirmó el periódico "jamás fue concedida".

Javier Negre, de vuelta en 'El programa de Ana Rosa'

El periodista ha vuelto a dejarse ver en televisión casi dos meses después en 'El programa de Ana Rosa', desde cuyo plató ha explicado los motivos de su ausencia. "Ha sido por una situación personal que tristemente me ha tocado padecer. Mi madre está por encima de mi reputación y mi trabajo. Cuando empezó la sesiones de quimioterapia, me pidió estar con ella", ha transmitido el andaluz.

Acerca del reportaje de la polémica, ha querido aclarar varios detalles: "Yo nunca me he inventado una entrevista. La conversación que yo grabé con aquella joven y que plasmé en El Mundo fielmente quedó recogida con una grabadora", ha reivindicado defendiendo su inocencia sobre ciertas acusaciones. Dejando claro que no ha perdido su puesto en el periódico, ha añadido: "Se abrió una comisión de investigación por parte de una empresa independiente que acreditó la veracidad de la grabación y que, línea a línea, ese reportaje con las cinco o seis declaraciones que incluí, son tal cual".

La versión oficial del periódico, hecha pública el pasado jueves 9 de enero, respalda su defensa: "A pesar de poder haber actuado de forma más acorde con los principios fundacionales de El Mundo y con la buena praxis periodística, no se ha inventado ninguna declaración", ha apuntado el medio a través de un comunicado.

¿Fuera de contexto?

Según Negre, la sentencia del juez estima que "aquello no fue una entrevista formal desde el punto de vista legal", tipo de sentencia que el periodista considera "habitual". "Estoy tranquilo y defiendo mi inocencia. Esto ha sido una cacería política contra mí por parte del independentismo y personas del entorno de Podemos, que han descontextualizado una sentencia y han colocado en muchos medios un titular fake", ha zanjado.

El reportaje que Javier Negre firmó en 2016 incluía declaraciones de una supuesta expareja de Sergio Morate García. Más conocido "El asesino de Cuenca", Morate fue condenado a 48 años de cárcel por el asesinato de su exnovia y una amiga de esta.