Jeff Bezos felicita a Netflix por 'El juego del calamar': "Es una hazaña impresionante"

Si hablamos de una ficción que se ha convertido en un fenómeno en la temporada 2021/2022 en Netflix, esa es, sin duda, 'El juego del calamar'. Es tal el éxito desde su lanzamiento que el drama coreano encabeza la lista de las series más vistas de la plataforma en más de noventa territorios, y todo apunta a que se convertirá en la ficción de habla no inglesa más vista de Netflix; lugar que en estos momentos ocupa 'Lupin', cuya primera parte llegó a más de 76 millones de usuarios a comienzos del 2021. Además, las expectativas podrían apuntar incluso más alto, pues no se descarta que la serie de Corea supere las cifras de 'Los Bridgerton', que sigue siendo la más exitosa de la plataforma con 82 millones de hogares alcanzados en sus cuatro primeras semanas.

Aparte de los espectaculares datos que está cosechando en sus primeros días, 'El juego del calamar' también está siendo todo un éxito entre la crítica. A las valoraciones positivas de medios especializados y usuarios, también se han unido rostros de gran calado. El último en caer en sus redes no ha sido otro que el fundador y exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, quien no ha dudado en dar la enhorabuena a la empresa estadounidense a través de su cuenta de Twitter: "Netflix lo hace bien con mucha frecuencia. Su estrategia de internacionalización no es fácil y la están haciendo funcionar. Es una hazaña impresionante e inspiradora. No puedo esperar para ver la serie".

.@ReedHastings and Ted Sarandos and the team at @Netflix get it right so often. Their internationalization strategy isn't easy, and they're making it work. Impressive and inspiring. (And I can't wait to watch the show.) https://t.co/yFw7TGyc1U