Jero García revela la cara oculta de 'Hermano mayor': Delitos y amenazas que Mediaset nunca emitió

El episodio número 334 de 'The Wild Project' acogió como invitado a Jero García , exboxeador también conocido por su papel fundamental como coach en ' Hermano mayor '. En la entrevista se sincera sobre lay todo aquello que, pero que lidiaban ellos detrás de cámaras.

Durante su charla con Jordi Wild, el deportista contó una serie de episodios durísimos que vivió con algunos de los jóvenes durante el rodaje. El boxeador ya había comentado anteriormente en el podcast 'Sporttruth', que el programa de Cuatro omitía las escenas más duras. "Si hubiéramos puesto en el programa todo lo que realmente pasaba, hubiéramos sido el programa más visto de la televisión mundial. Los jóvenes cometían delitos. Lo puedo decir porque están ya prescritos. Todo lo que veíais en la pantalla era verdad", aseguró.

En varias de estas situaciones extremas estuvo su vida en riesgo: "Uno me sacó un puñal y me amenazó, al ver que no me achantaba, saltó por una ventana. Llegó a intentar atropellarme con una moto. En esos casos, yo solo podía reducirles y que luego el equipo se lo llevase". Además cuenta la complejidad a la hora de diseñar actividades, ya que nunca se sabía cómo iban a reaccionar los adolescentes.

Jero García admitió ser consciente también de la dureza de su método: "Yo llegaba a putearle (...) Esa es la puta terapia. Es una terapia de choque". De esta forma, también reconocía que lo que buscaban era provocar una explosión de sentimientos para a partir de ahí, lograr un cambio en los jóvenes.

¿Coincide con Pedro García Aguado?

En 'The Wild Project' también hubo tiempo para hablar del conflicto que hubo entre Pedro García Aguado y Jero García. El boxeador afirma que le desea lo mejor, pero sigue recordando cuando le escribió para ofrecerle su ayuda y este nunca le contestó. Por último, acabó desmintiendo también la experiencia que este dijo haber tenido al frente de 'Hermano mayor': "Yo no sé lo que vivió él, pero en mi programa nunca se le dio droga a ningún chaval, tampoco alcohol. Otra cosa es que los pilláramos de fiesta y grabáramos. Pero lo que ha dicho en mi programa yo no lo he vivido".