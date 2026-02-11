FormulaTV
Conectar
Audiencias La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 se reparte la noche con 'Renacer'

SIN PRECEDENTES

Jesús Calleja abandona la grabación de 'Universo Calleja' tras un accidente: "Tengo el hueso al aire"

El presentador tiene que abandonar el programa para someterse a una operación tras sufrir una aparatosa caída y Santi Millán le sustituye.

Jesús Calleja abandona la grabación de 'Universo Calleja' tras un accidente: "Tengo el hueso al aire"
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 14:11 (hace 3 horas)

Programa relacionado

Universo Calleja

Universo Calleja

Universo Calleja

2025 - Act

España

Docu-reality

Jesús Calleja, en imágenes 51 fotos

Jesús Calleja pilota su helicóptero en 'Volando voy' Jesús Calleja, en la presentación de la quinta temporada de 'Volando voy' Jesús Calleja presenta la temporada 5 de 'Volando voy' Jesús Calleja, presentador de las Campanadas 2018-2019 de Mediaset Jesús Calleja en una estampa navideña Jesús Calleja en El Hierro durante la cuarta temporada de 'Volando Voy' Jesús Calleja junto a un pueblerino en 'Volando voy' Jesús Calleja posa junto a la bandera de Cuatro en la presentación de la nueva temporada de 'Planeta Calleja' Jesús Calleja, en la presentación de la nueva temporada de 'Planeta Calleja' Jesús Calleja posa para el objetivo de MADMENMAG Jesús Calleja, en un primer plano para MADMENMAG Jesús Calleja posa para la revista MADMENMAG Jesús Calleja en 'Volando voy' 'Volando voy': Jesús Calleja El presentador Jesús Calleja en la presentación de 'Volando voy' Jesús Calleja es el presentador de 'Volando voy' Jesús Celleja presenta 'Volando voy' 'Volando voy'. Jesús Calleja Jesús Calleja billete en mano Jesús Calleja con una maleta

'Universo Calleja' vivió en su emisión del martes 10 de febrero un hecho histórico. Por primera vez, su presentador no ha podido completar la grabación de un programa debido a una urgencia médica. Jesús Calleja sufrió una caída mientras montaba en bicicleta junto a Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y Maxi Iglesias, los invitados que fueron testigos directos del suceso.

"Me he roto el dedo", fueron las primeras palabras del aventurero. Aun así, Calleja volvió a montarse en la bicicleta para llegar lo antes posible a la zona donde estaba el resto del equipo del programa. Durante el trayecto, el comunicador se quejaba del dolor: "Tengo el hueso al aire". Una vez que llegaron al destino, el presentador trató de dirigirse lo antes posible al hospital mientras trataba de tranquilizar al resto de participantes: "No os preocupéis, estoy acostumbrado a estas cosas".

Ruth Lorenzo, Ana Peleteiro, Maxi Iglesias, Santi Millán, Willy Bárcenas y Jesús Calleja en &amp;#39;Universo Calleja&amp;#39;
Ruth Lorenzo, Ana Peleteiro, Maxi Iglesias, Santi Millán, Willy Bárcenas y Jesús Calleja en 'Universo Calleja'
Vídeos FormulaTV

Ya en urgencias, Calleja no pudo evitar manifestar el dolor cuando la doctora le aplicaba una inyección: "Me cago en su madre, perdón", bramó el presentador. El diagnóstico fue claro: "Me tengo que ir a España a operar". Así se lo comunicó el propio Calleja a los invitados del programa: "Tengo dos roturas, una posible tercera y una hay que operarla sí o sí. No puedo quedarme". Ante esta situación, el aventurero terminó rompiéndose: "No puedo ni decirlo. No me ha pasado en 20 años, que tenga que dejar un programa mío y encima con gente como vosotros".

Santi Millán, el sustituto de Calleja

Fue el propio Jesús Calleja el que propuso a Santi Millán, otro de los invitados, para que le relevase como presentador durante su ausencia. "Eres compañero de cadena, eres amigo, estás muy capacitado para hacerlo". Además, el aventurero no dudó en darle algún que otro consejo al presentador de Got Talent España: "Lo más importante no es la actividad física o la seguridad porque para eso tenemos a los guías. Lo más importante es que aglutines", refiriéndose a los invitados. Millán trató de tranquilizarlo: "No te preocupes, estarán bien".

Santi Millán en &amp;#39;Universo Calleja&amp;#39;
Santi Millán en 'Universo Calleja'

"Estaré haciendo los siguientes 'Universo Calleja', que son muchos. Me tengo que ir solo por un episodio", apuntó el aventurero antes de marcharse. Una proclama que deja claro que hay Calleja para rato, y que toma más sentido después de que su programa, 'Universo Calleja', sea una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas