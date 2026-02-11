Por Adrián López Carcelén |

'Universo Calleja' vivió en su emisión del martes 10 de febrero un hecho histórico. Por primera vez, su presentador no ha podido completar la grabación de un programa debido a una urgencia médica. Jesús Calleja sufrió una caída mientras montaba en bicicleta junto a Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y Maxi Iglesias, los invitados que fueron testigos directos del suceso.

"Me he roto el dedo", fueron las primeras palabras del aventurero. Aun así, Calleja volvió a montarse en la bicicleta para llegar lo antes posible a la zona donde estaba el resto del equipo del programa. Durante el trayecto, el comunicador se quejaba del dolor: "Tengo el hueso al aire". Una vez que llegaron al destino, el presentador trató de dirigirse lo antes posible al hospital mientras trataba de tranquilizar al resto de participantes: "No os preocupéis, estoy acostumbrado a estas cosas".

Ruth Lorenzo, Ana Peleteiro, Maxi Iglesias, Santi Millán, Willy Bárcenas y Jesús Calleja en 'Universo Calleja'

Ya en urgencias, Calleja no pudo evitar manifestar el dolor cuando la doctora le aplicaba una inyección: "Me cago en su madre, perdón", bramó el presentador. El diagnóstico fue claro: "Me tengo que ir a España a operar". Así se lo comunicó el propio Calleja a los invitados del programa: "Tengo dos roturas, una posible tercera y una hay que operarla sí o sí. No puedo quedarme". Ante esta situación, el aventurero terminó rompiéndose: "No puedo ni decirlo. No me ha pasado en 20 años, que tenga que dejar un programa mío y encima con gente como vosotros".

Santi Millán, el sustituto de Calleja

Santi Millán en 'Universo Calleja'

Fue el propio Jesús Calleja el que propuso a Santi Millán , otro de los invitados, para que le relevase como presentador durante su ausencia. "". Además, el aventurero no dudó en darle algún que otro consejo al presentador de Got Talent España : "Lo más importante no es la actividad física o la seguridad porque para eso tenemos a los guías. Lo más importante es que aglutines", refiriéndose a los invitados. Millán trató de tranquilizarlo: "".

"Estaré haciendo los siguientes 'Universo Calleja', que son muchos. Me tengo que ir solo por un episodio", apuntó el aventurero antes de marcharse. Una proclama que deja claro que hay Calleja para rato, y que toma más sentido después de que su programa, 'Universo Calleja', sea una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada.