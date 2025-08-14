Jesús Calleja se derrumba por los incendios de León: "No queda nada"

Por Sandra Alcaide Barrón |

El presentador leonés Jesús Calleja es reconocido por, donde ocurren la mayoría de sus aventuras. Actualmente se encuentra lejos de su casa, de León, inmerso en una de sus aventuras en Canadá. Tras los recientes incendios acontecidos en diversas zonas de España,hablando sobre ellos.

En esta nueva publicación del presentador en Instagram, se derrumba ante los desastres que están sucediendo ocasionados por estos incendios. Además, una de las zonas afectadas ha sido Las Médulas, un paraje de El Bierzo que Jesús Calleja estuvo sobrevolando con helicóptero en el año 2018 para su programa 'Volando voy'.

Jesús Calleja sobrevolando Las Médulas en 'Volando voy'

"Hoy es un día muy triste. Estoy lejos de casa viendo como se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos de mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte... ¡La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable! Mis condolencias a familiares y amigos de mi paisano Abel Ramos". Este es el texto que acompaña a su apenada publicación.

Además, el presentador se desahoga por completo en su vídeo, mostrándose totalmente vulnerable. "Estoy viendo aquí estas imágenes y se me han quitado las ganas de todo. Estoy mitad trabajando, mitad de vacaciones y es que hoy no tengo ganas ni de salir de la habitación. Hablo con los amigos, la gente de esos pueblos, que tengo muchos amigos allí, y es que me conozco cada senda, cada rincón, recuerdo este lugar".

Jesús Calleja en 'Volando voy, volando vengo'

"Estoy leyendo que un chico joven que se prestó voluntario, Abel Ramos, ha muerto. El nivel de destrucción y de desolación, de amargura... Es mi tierra y lo vivo de otra manera. Horrible, de verdad, horrible. Ayer os decía que es terrorismo medioambiental, lo es. Incendios provocados, ¿pero cómo hemos podido llegar aquí? Se nos ha ido la pinza a los humanos", comenta.

El recuerdo de Jesús Calleja de aquellos paisajes

Jesús Calleja también se ha detenido a recordar aquellos paisajes que había podido admirar en diversas ocasiones. "No sabéis el tiempo que he estado allí, incluso he rodado algún programa que habéis podido ver, el de Las Médulas, el de los canales romanos. Todo eso que visteis en la tele, ya no está. Un lugar espectacular con bosques de robles, castaños de una belleza... No queda nada".