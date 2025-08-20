Por Roberto Ponce López |

Jesús Calleja ha sido muy crítico. En sus redes sociales publicó un vídeo en el que comentaba que los pirómanos debían de tratarse "", tras ver cómo las llaman

Debido a ello, el aventurero ha sido tajante contra uno de los bulos que ha salido sobre él en relación a estos incendios que vive España. Esa información falsa decía que el presentador de 'Volando voy' tendría unas empresas de energías renovables y que por ello se estaría beneficiando de que los bosques se estén quemando por varias zonas de nuestro país.

Jesús Calleja publicó un vídeo en el que denuncia un bulo sobre él

Esto ha molestado mucho al aventurero que no ha dejado pasar la oportunidad de publicar otro vídeo en sus redes sociales hablando sobre el tema y sobre todo para mandar un serio aviso a los responsables. "Los bulos siempre han existido, pero desde que existen las redes sociales son cada vez más intensos. Es como un caldo de cultivo porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo", comenzó diciendo Calleja en su vídeo.

Jesús Calleja ha tomado medidas legales en contra de la persona que realizó un bulo sobre su persona

Tras ello, continuó dando su visión sobre los tipos de gente que hacen estas cosas: "Yo creo que hay dos tipos de gente que hacen bulos, están esas personas oscuras y siniestras, que nunca dan la cara y que todo lo negativo que le pasa en sus vidas lo intentan volcar en los demás,".

"El tipo que ha hecho el bulo se está forrando a costa de vosotros", explicaba sobre ese supuesto engaño sobre él. "Esos son los bulos de los cuales os quiero poner en alerta", continuó comentando a sus seguidores el aventurero. "El bulo este siniestro dice entre otras cosas que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz de que se quemen los bosques porque así estoy puedo yo comprar esos terrenos", decía el de Castilla y León.

Las acciones legales contra los creadores de bulos

Jesús Calleja está decidido a no dejar pasar más este tipo de acciones que se hacen usando a algunas caras famosas para o vender productos o para ganar dinero a través del sensacionalismo y la mentira. Para ello, el aventurero explicó que había estado consultando con una amiga suya que era abogada. "He hecho una cosa nueva, he hablando con una amiga mía que es abogada, y resulta que es facilísimo localizar a quien crea este tipo de barbaridades, y quien ha creado esta ya está localizado", dijo sobre ello.

"Este es un mensaje para los que crean estos bulos. A partir de ahora bulo gordo y chungo, a por él. (...) Resulta que la solución la tenemos ahí al lado, que es la ley, y nunca tiramos de ella", concluyó el leones, que de esta manera avisa a los que estén pensando en hacer algo parecido.