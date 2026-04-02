Jesús Calleja, testigo de excepción en el lanzamiento de Artemis II en Cabo Cañaveral

Por Diego López |

Jesús Calleja no ha querido perderse la histórica misión Artemis II, que lleva hasta la órbita lunar al primer grupo de astronautas en más de 50 años. El aventurero se ha desplazado hasta Florida, al sur de Estados Unidos, desde donde ha presenciado el lanzamiento de la nave Orión al espacio. No ha sido para una cobertura televisiva, sino para vivir en primera persona la experiencia que luego ha relatado en sus redes sociales, invitado por la NASA.

Finalmente, la segunda misión del programa Artemis echó a andar con el primer vuelo tripulado hacia la luna en más de medio siglo. Calleja pudo presenciar el despegue a menos de dos kilómetros de distancia, desde Cabo Cañaveral: "Tiembla el suelo, tiembla el aire, tiembla todo", aseguraba el presentador ante el momento histórico que le tocaba presenciar.

Tres astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer, y un cuarto canadiense forman la tripulación a bordo de la misión Artemis II, que explorará la cara oculta de nuestro satélite natural, pero que no va a alunizar. La idea de esta primera misión tripulada es realizar un sobrevuelo a la luna para realizar varias pruebas que preparen las próximas misiones Artemis, donde sí se espera tocar superficie lunar.

Ver cómo arranca una misión como Artemis II es una pasada... y encima hacerlo sabiendo que detrás está gente como mi amigo Carlos García Galán, ya es otro nivel...



Enhorabuena y gracias, amigo... por hacernos soñar un poco más alto!! pic.twitter.com/CVEOQCFpSE — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 2, 2026

"Una nueva era para la humanidad"

Calleja ha confesado la importancia de presenciar en primera persona un evento de estas características: "Estoy un poco lloroso porque me he emocionado mucho", ha relatado. Y la importancia histórica que un hecho así va a tener en la carrera espacial del Hombre: "Esto es un hecho histórico, menos mal que ha salido bien. Va a haber un cambio muy importante de lo que va a ocurrir en el futuro en la exploración espacial. Que no se nos olvide: vamos a montar una casa fuera de la Tierra y que será habitable permanentemente".

Y es que, como afirma Calleja, la intención final del proyecto Artemis es montar una base lunar habitable permanente, aunque para esto aún queda bastante. Según el calendario provisional de la NASA, la próxima misión Artemis, prevista para el año que viene, probará en el espacio uno o varios módulos de aterrizaje privados. El módulo elegido permitirá el primer alunizaje para comienzos de 2028 con la misión Artemis IV. Ese mismo año, pero a finales, está previsto un nuevo regreso a la luna con Artemis V, que llevará los primeros módulos para la construcción de una base lunar permanente. A partir de Artemis V la NASA espera viajar a la luna al menos una vez al año.

"Al final la humanidad siempre salimos beneficiados de todo esto. Si en la vida no hubiéramos explorado, no estaríamos donde estamos", ha sentenciado un Calleja aún visiblemente emocionado.