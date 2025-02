Mercedes Milá critica la emisión del viaje espacial de Jesús Calleja: "He echado en falta emoción en el plató"

Por Beatriz Prieto | |

El martes 25 de febrero, 'Informativos Telecinco' acogió el especial en directo por el viaje de Jesús Calleja al espacio. Una cita muy especial capitaneada por María Casado y Carlos Franganillo que incluyó las intervenciones de varios invitados. Entre ellos, se encontraba la periodista y presentadora Mercedes Milá que, además de compartir su entusiasmo por su buen amigo Calleja, no se cortó a la hora de criticar la emisión.

Mercedes Milá critica la emisión del viaje espacial de Jesús Calleja

, manifestó la catalana, segura de que Calleja sería en ese momento, antes de lanzamiento, "el hombre más feliz del mundo". ". Porque eso, para un chico como Jesús, es insuperable. Aunque su madre lo esté pasando horrendo", añadió la periodista, entusiasmada, quien incluso le dedicó una cariñosa publicación a Calleja en su cuenta de Instagram.

Algo menos eufórica se mostró Milá al conectar con Casado y Franganillo tiempo después: "Vamos a ver, porque yo tengo algún 'pero' que poner a los americanos". "Nos han destrozado el espectáculo porque no hemos escuchado el sonido cuando el cohete salía hacia arriba, ni hemos visto las llamas ni el humo. O nos tenían engañados o nuestro cohete no ha salido como los demás", arrancó la catalana, a lo que añadió que "en la imagen es que no se ve cuando los dos elementos se sueltan", en referencia al desacoplamiento de la cápsula y el propulsor.

"¿Cómo pueden tener esa falta de humanidad?"

"Yo no sé si es que nuestro astronauta Miguel López-Alegría es un poco soso, pero yo he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María, porque tú también Franganillo es que, claro, como eres el presentador del informativo, es imposible que le pongas emoción", criticó además Milá, señalando al primer astronauta español además de al presentador, lo que no empañó su sonrisa ni la de su compañera.

"Es que estaba muy lejos y no se veía con tanta precisión", se excusó Franganillo, con humor, mientras que Casado señaló la posibilidad de que "nos reservan esas imágenes para juntarlas con la cámara que lleva el propio Jesús, grabándolo todo". "Eso está claro pero, por ejemplo: el retraso. ¿Cómo se puede tener esa falta de humanidad, con los nervios que les han hecho pasar a toda la familia y a todos los amigos?", remató Milá, antes de que los presentadores continuaran con la emisión.