Jesús Castro, protagonista del primer encontronazo en 'MasterChef Celebrity 5': "¿Buscas discutir conmigo?"

La noche del martes 15 de septiembre, la quinta temporada de 'MasterChef Celebrity' arrancó con una primera emisión en la que los nuevos concursantes se estrenaron en las cocinas del programa de Televisión Española. Una primera ocasión en la que mostraron un primer vistazo de sus dotes culinarias y que provocó el primer choque entre un concursante y un juez, protagonizado por Jesús Castro y Jordi Cruz Mas.

Jesús Castro y Jordi Cruz, enfrentados en el primer programa de 'MasterChef Celebrity 5'

El concursante presentó dos platos, al igual que al resto de sus compañeros, momento en el que recibió un tirón de orejas por tirar a la basura parte de los ingredientes, algo que Castro negó tajantemente. "Si tú lo dices, será así", replicó el actor, con seriedad, después de que Jordi asegurase que le habían pillado durante la prueba. "Tú, amigo mío, ¿qué estás buscando aquí?", cuestionó entonces el juez, nada contento con la contestación del intérprete.

"Yo estoy buscando aprender de un mundo que me gusta", reconoció el aludido, a quien Cruz concedió que "eso te lo puedo dar", sin rebajar la tensión entre ambos. "¿Y discutir conmigo?", añadió entonces el juez, ante la incredulidad de Castro. "¿Si lo busco? No. ¿Y tú, conmigo?", devolvió el concursante, con cierta altivez. "Ni mucho menos. Pero si tú has venido a aprender, ¿sabes cómo se hace? Con la verdad", contraatacó Cruz, antes de preguntar al intérprete "¿cómo encajas las críticas?". "Bien. Si no, no hay aprendizaje posible", respondió el aludido, tras lo cual el chef señaló directamente que "tus dos platos son una pedrada".

Nervioso e inseguro

"El nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto, es muy nerviosa, muy insegura. Y yo te hago por un hombre valiente, con ganas de hacerlo muy bien", prosiguió Jordi, ante lo que Castro confesó que "es mi primer día y obviamente he venido tenso, nervioso". Un momento de tensión tras el cual el actor recibió el apoyo y consuelo de Juan José Ballesta, su compañero en las valoraciones, quien le aconsejó una vez lejos de los jueces que "no te piques con nadie, porque sales perdiendo".