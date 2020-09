'MasterChef Celebrity 5' presenta una edición marcada por el coronavirus y los conflictos entre aspirantes

'MasterChef Celebrity' llega a las cocinas de Televisión Española con su quinta edición, que se estrena el martes 15 de septiembre a las 22:10 horas. En esta ocasión, un total de 16 famosos se han embarcado en la que ha sido la experiencia más maravillosa de sus vidas, pero también la más terrible, tal y como ellos mismos han afirmado en la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar en la mañana del 10 de septiembre.

Los 16 aspirantes de 'MasterChef Celebrity 5' en el "manos arriba"

"Esto es lo peor y lo mejor que he hecho en mi vida. No llegaba a desconectar nunca cuando llegaba a casa", comentaba Laura Sánchez. "Venía preparada aunque creía que (muchos exaspirantes) estaban exagerando. Ha sido la experiencia más extraña e intensa que he vivido", explicaba Raquel Meroño. Incluso a Raquel Sánchez Silva, presentadora de 'Maestros de la costura', le ha servido para darse cuenta del gran trabajo que tienen los concursantes. "Que esperen los jueces de 'Maestros', porque este año yo estoy en talleres, lo mío son los concursantes".

Una edición marcada por el coronavirus

La grabación de los 12 programas que conforman la edición ha estado marcada por la crisis del coronavirus, siendo la primera en sufrir sus consecuencias en todos los programas. Por ello, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha querido agradecer la gran labor realizada por su equipo, especialmente el de producción, al permitirles viajar y realizar las pruebas de exteriores, pese a que todo parecía apuntar en un principio que no podrían moverse de Madrid.

Juan José Ballesta y Celia Villalobos en 'MasterChef Celebrity 5'

"En esta edición era más importante que en cualquier otra seguir las medidas sanitarias de manera escrupulosa, pero no hemos querido dejar de entretener. La gente en sus casas quiere evadirse y entretenerse y eso es lo que hacemos en 'MasterChef'", revela Rey. Y lo cierto es que esto ya quedó demostrado con 'MasterChef 8', que supuso un auténtico bombazo en pleno confinamiento.

"Los exteriores han sido más complicados que nunca. Con los comensales, lo que hemos hecho ha sido guardar las distancias", explicaba la CEO de la productora. En cuanto a las aglomeraciones que hubo en Cáceres, que tanta polémica suscitaron al no respetarse las medidas de seguridad, ha defendido que "fuera de las barreras de 'MasterChef' es cosa del ayuntamiento, nosotros no podemos impedir a la gente que salga de sus casas". "El control es muy exhaustivo, pero el tratamiento dramático de este programa no puede permitir que estén encorsetados", reafirmaba Fernando López Puig , director de Contenidos y Canales de TVE.

Los conflictos, a flor de piel

'MasterChef', en cualquiera de sus ediciones, suele presentar conflictos entre sus concursantes, pues están sometidos a gran presión y hay mucho en juego. Sin embargo, esta edición del 'Celebrity' parece que va a estar llena de tensión. Ya hemos visto en el avance que Jesús Castro y Jordi Cruz mantienen un rifirrafe, pero no serán los únicos. Laura Sánchez aseguraba que ha tenido pesadillas con Pepe Rodríguez y Sánchez Silva afirmaba que el verdadero enfrentamiento está entre Gonzalo Miró y Florentino Fernández. Eso sin hablar de Ainhoa Arteta, de quien ya han comentado que saca el T-Rex que lleva dentro, y de Celia Villalobos, que afirman que no ha dejado de mandar y también ha tenido su encontronazo con Castro.

La Terremoto de Alcorcón frente a Jesús Castro en 'MasterChef Celebrity 5'

Eso sí, si tienen que elegir quién ha sido el aspirante más rebelde, no dudan de que se trata de Juan José Ballesta, quien se perdía en las pruebas de exteriores y no lograban encontrarlo. Por otro lado, coinciden en que el más quejica sería Josie. "He sido el que más guerra ha dado, pero también el que mejor me lo he pasado", aseguraba Ballesta.

'MasterChef Senior', muy pronto

Hace tan solo unos días, Shine Iberia y TVE informaban de que estaban preparando una edición de 'MasterChef' dedicada a los mayores. Macarena Rey ha hablado al respecto de esto en la rueda de prensa, asegurando que la idea es hacer un especial: "Ya que los mayores son los que han sufrido más con la pandemia, queríamos homenajearlos".

Por otro lado, también han comentado la posibilidad de hacer una edición All Stars. "Siempre está sobre la mesa", aseguraba López Puig. "Tendría que sustituir a otra temporada, pero van todas muy bien. Hacer un All-Stars sería cuando ya no queden celebrities y todavía quedan muchos", informaba Rey. Además, también aseguraban que los programas no durarán más por el adelanto del prime time.