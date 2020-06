Jesús Molinero advierte a Elena Rodríguez: "Si digo por qué no pasé la pensión, estalla la bomba"

Si Adara Molinero y su tormentosa relación con Hugo Sierra fueron protagonistas de los magacines de Telecinco meses atrás, todo parece indicar que ahora va a suceder lo mismo con Elena Rodríguez y Jesús Molinero, los padres de esta. Una polémica entrevista realizada por Rodríguez en la que reveló que llegó a tener "miedo" del hombre y donde pidió a su exmarido que "parase" para que el tema no siguiese creciendo ha desencadenado una reacción directa por parte de Molinero, tal y como pudimos ver en la entrega de 'Sálvame' emitida este jueves 11 de junio.

Jesús Molinero y Elena Rodríguez

En unas declaraciones vía telefónica que ha ofrecido este, Molinero afirma que su exmujer "no ha dicho ni una puta verdad" y la califica de "sinvergüenza" tras escuchar como esta dijo que su hijo Aitor Molinero no quería irse con él cuando era un niño, y que ella misma tuvo que imponerle el llevarse a sus dos hijos a la vez y no solo a uno, como parecía que pasaba. Pese a ello, este ha reconocido que sí es verdad que durante un año entero no le pasó la pensión a ninguno de ambos, aunque ha decidido darle un giro radical a la historia dejando en el aire el motivo por el que optó por no hacerlo.

"La razón es lo que se calla, lo gordo, si te digo por qué estalla la bomba", ha afirmado muy tajante Molinero, dejando la pelota sobre el tejado de Rodríguez, a la que además ha acusado de "tener mucho que callar", tras preguntarse "como siendo una mileurista se ha podido pagar un piso que valdrá entre 400.000 y 450.000 euros". Una grave acusación que por ahora Rodríguez ni ninguno de sus hijos ha respondido, algo que posiblemente suceda en los próximos días en alguno de los formatos de la cadena.

¿Habrá denuncia?

Pero la cosa no ha quedado ahí, Molinero ha acusado a Rodríguez de "haber abierto 17 melones" en cuanto a las polémicas declaraciones sobre él se refiere y se queja que ni Adara ni Aitor Molinero le hayan defendido en esta polémica y por contra, no hayan dudado en cargar directamente contra él en una polémica entrevista en 'Sábado deluxe': "El dinero podrido que han ganado es sucio". Por último, adelanta que Luis, la expareja de Elena Rodríguez que ha sido acusado de maltrato por su parte podría tomar acciones legales contra esta en un futuro próximo. "Lo que debería hacer es denunciarla", sentencia Molinero.