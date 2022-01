Dos días después de la victoria de Chanel Terrero en Benidorm Fest, con las críticas aún calientes y multiplicándose por el peso del voto del jurado en la decisión, Jesús Vázquez lanzó unas declaraciones al respecto en su visita a 'El programa de Ana Rosa', apostando por la victoria de Ana Mena en San Remo y, posteriormente, en Eurovisión 2022 de la mano de Italia, que fueron duramente criticadas, razón por la que el presentador tuvo que aclarar sus palabras en su posterior visita a 'Ya es mediodía'.

Jesús Vázquez y Joaquín Prat hablan con Ana Mena en 'El programa de Ana Rosa'

El presentador visitaba el programa con motivo del inminente estreno de 'Idol Kids' que él mismo conducía, con Mena, Omar Montes y los integrantes de Camela, Ángeles Muñoz y Dioni Martín, como miembros del jurado. Por esa razón, durante su conversación con Joaquín Prat, el programa contactó con Mena, quien de hecho se encontraba en San Remo y los saludó brevemente, puesto que tenía un ensayo en directo. "Estoy disfrutando muchísimo, pero hay muchísima tensión también. Espero que os guste nuestra propuesta y que la disfrutéis", deseó la artista.

"¡Gana, gana, por favor!", la animó Vázquez, antes de concluir la llamada. "Además, si gana San Remo, puede ir a Eurovisión por Italia. Así que mira, como no han ganado Tanxugueiras, ¡que vaya Ana Mena por Italia y que gane este año Italia, hala!", deseó el presentador, a lo que añadió "que, además, ganaría una española", desatando un huracán de críticas en redes sociales. Una réplica al desenlace del Benidorm Fest, a la que, además, se sumó Patricia Pardo, presentadora del formato, quien lanzó una pulla al jurado: "creo que lo que hicieron el otro día Tanxugueiras fue algo vibrante. Fue magia en el escenario, algo épico que, por desgracia, ese jurado profesional no quiso o no supo ver".

"Se han mezclado churras con merinas"

Jesús Vázquez aclara sus palabras en 'Ya es mediodía'

Ante el revuelo generado, puesto que muchos acusaban a Vázquez de xenófobo al relacionar su comentario con el hecho de que Chanel es de origen cubano, el presentador no aclaró sus palabras en su intervención en 'Ya es mediodía'. "No me suelen pasar estas cosas, pero hoy sí, y es un malentendido absurdo", manifestaba el presentador, quien relató cómo había hablado con Mena en 'El programa de Ana Rosa' y "he dicho que ya que no van mis favoritas, que como gallego tengo derecho a que sean Tanxugueiras, aunque me alegro mucho por la chica que ha ganado, Chanel, he dicho que si va Ana por Italia, tenemos dos oportunidades de que gane una española".

Sonsoles Ónega cuestionaba entonces "dónde está el problema", ante lo que el gallego señaló que "por lo visto Chanel no es española". "No sé de donde es, porque yo no la conocía, y lo que quería decir es que tenemos dos oportunidades de que gane una representante española el festival", aclaró Vázquez, para después añadir que "la gente ha empezado a mezclar churras con merinas". "Todos a apoyar a Chanel", añadía el presentador, que destacó la carrera profesional de la artista, después de confesar que, como amiga, Mena también contaría con su apoyo de acudir al festival de Eurovisión.