Horas después de que Chanel Terrero se convirtiera en la ganadora de la primera edición del Benidorm Fest, la polémica en torno a su victoria seguía viva en redes sociales, donde las protestas y mensajes en su contra se multiplicaron a raíz del hecho de que se convirtiera en la ganadora por el apoyo del jurado profesional. Un asunto sobre el que la artista pudo hablar durante su intervención en el 'Telediario fin de semana' del domingo 30 de enero, momento en el que aprovechó para lanzar un importante llamamiento sobre esos mensajes cargados de odio.

Chanel se pronuncia sobre los mensajes de odio tras ganar el Benidorm Fest

Diego Losada y Lara Siscar tuvieron oportunidad de charlar con la ganadora de la preselección eurovisiva, en directo, sobre las impresiones tras su victoria y todo lo que había supuesto para ella. "Es un cóctel de emociones muy grande, porque hemos trabajado durante muchísimo tiempo, muy duro, con mucha ilusión y ahora esto se ha hecho realidad, entonces asumir todo lo que está pasando está siendo un proceso muy fuerte", confesaba la artista. A pesar de todo, la artista aseguró sentirse "muy feliz, llena de amor, estoy recibiendo mensajes muy bonitos", al igual que compartió sus "muchas ganas de trabajar" de cara a la cita en Turín el próximo mes de mayo, en el Festival de Eurovisión 2022.

Para entonces, Chanel dejó abierta la puerta a realizar cambios en la puesta en escena, con el fin de deslumbrar al público europeo: "yo siempre digo que para el arte no hay límites y para la imaginación, tampoco. Hemos trabajado muy duro para tener esta candidatura brillante, perfecta, pero no es algo cerrado. Estamos trabajando en ello y creo que podemos hacer que la propuesta brille todavía más". A la hora de hablar sobre cómo afrontaba las críticas que había traído consigo su victoria en el Benidorm Fest, Chanel quiso destacar el hecho de que "al final yo soy artista, de lo que me encargo es de subir al escenario y hacer bien mi trabajo, transmitir cosas bonitas y hacer sentir al público", antes de lanzar un importante mensaje sobre todo el odio que estaba recibiendo en redes, por el que incluso ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter.

En este Telediario hemos hablado sobre cómo se vivió esta final en redes sociales. @ChanelTerrero ha agradecido el apoyo recibido, pero también ha mandado este mensaje: 'Hago un llamamiento a las redes. Tenemos que tener cuidado. Está en juego la salud emocional de mucha gente' pic.twitter.com/vglczWt2lz — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 30, 2022

"Tened cuidado con lo que decís"

"Es verdad que estoy recibiendo muchísimas críticas y, desde aquí, quiero hacer un llamamiento, por favor, a las redes sociales: tened cuidado con lo que decís, porque está en juego la salud emocional y la salud mental de las personas", declaró la ganadora del certamen, quien subrayó el hecho de que "detrás de las pantallas hay seres humanos con sentimientos y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto". "Si no siento apoyo, no pasa nada, pero el 'hate' es muy duro de llevar", admitía la cantante, tras lo cual se apresuraba a asegurar que "yo estoy bien, pero por favor, tened cuidado con esto". "Es la primera vez que me pongo en la palestra tan grande, con tanta gente y estoy recibiendo muchísimo amor. Desde aquí, quiero dar las gracias a toda la gente que me está apoyando. Y a los que no, también", concluyó Chanel, sonriente.