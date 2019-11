El ataque machista de Jiménez Losantos a Ana Blanco: "¿Tú quién eres? ¡Antigua, arcaica!"

En el 'Debate a cinco' celebrado el pasado lunes 4 de noviembre en la Academia de Televisión, Ana Blanco expresó lo que es una realidad irrebatible: la paridad entre los principales líderes políticos de España todavía es una meta de futuro. Un comentario al que solo respondió tímidamente Pablo Iglesias, pero que el periodista Federico Jiménez Losantos no ha pasado por alto.

Ana Blanco y Jiménez Losantos

Desde su tribuna en la emisora esRadio, Losantos se desmarcó con unas lamentables declaraciones hacia la periodista de TVE, a quien calificó de "antigua" y "arcaica". "Es imposible estar peor que Ana Blanco. Les reprochó a los candidatos el sexo que tenían. Las 'mitumentodo' han llegado a un extremo de ridiculez que es insoportable por completo", dijo el locutor para comenzar su programa del martes.

No contento con eso, Losantos lanzó varias preguntas: "¿Por qué no te has presentado tú a las elecciones, guapa? ¿Qué digo guapa? Antigua, arcaica. Pero si llevas presentando el 'Telediario' desde antes de la toma de Granada. La última vez que hubo paridad completa en España fue con los Reyes Católicos y fue para completar la Reconquista. ¿Pero qué es eso de una presentadora afeando el sexo de los candidatos? En Madrid, la mejor presidenta que hemos tenido es Esperanza Aguirre y ahora está Díaz Ayuso. ¿Eso no cuenta?". Y añadió: "¿Pero tú quién eres? ¿La comisaria de la bragueta, de la ingle? ¿A dónde se creen que van a llegar?".

Para culminar su alegato, cargado de machismo, Jiménez Losantos criticó la experiencia profesional de la presentadora e incluso citó al colectivo LGTBI: "Cuando estaban haciendo la Dama de Elche, ya estaba Ana Blanco presentando las noticias. ¿Qué paridad ha habido en su telediario? ¿Tú quién eres para afear el sexo de los candidatos? Vete tú a saber cómo serán. ¿Tú que sabes si son trans? Mira Rock Hudson, nos engañó durante 40 años".

Aplausos a Ana Blanco

Contra la opinión de Jiménez Losantos, los espectadores aplaudieron el comentario de Ana Blanco al dar paso al bloque de política social e igualdad en el debate electoral. "Antes de empezar, me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate, con cinco candidatos y ninguna mujer presente. No hay ninguna candidata, supongo que hablarán de la paridad pero, en cualquier caso, en este momento, no es una foto de igualdad", recalcó la presentadora.